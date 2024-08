La elocuente respuesta de Gallardo sobre si encontró un River mal en lo físico y lo futbolístico: “Está claro que…”

Luego del empate en La Plata, Marcelo Gallardo analizó lo ocurrido y se refirió a cómo encontró al equipo desde su llegada. El entrenador de River, con su habitual sinceridad, intentó no decir mucho al respecto pero dejó una frase elocuente al respecto.

"Está claro es que yo tengo que mirar hacia adelante sacando conclusiones en la misma dinámica del partido. Tengo que pensar para adelante y tomar decisiones. No es el panorama ideal, pero lo tenemos que gestionar como lo estamos haciendo. No tenemos que mirar para atrás y trabajar para conformar el mejor equipo posible porque la competencia no te da chances", dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Tenemos que conformar el mejor equipo posible desde lo físico, futbolístico y de lo mental. Hemos encontrado respuestas desde lo mental, ahora tenemos que encargarnos que funcione desde los físico y futbolístico".

"Nunca es fácil jugar un partido pensando en otro, tratamos de evitarlo para que no jugara en la cabeza, que no nos perturbara. Tampoco es fácil cambiar un equipo a otro y que funcione de una manera. Tenemos que construir en el poco tiempo que tenemos entre partido y partido. Uno tiene que ir sacando conclusiones entre partido y partido, con los pocos entrenamientos que

tenemos, hay que ser un poco más cauto", explicó en la rueda de prensa.

Para cerrar expresó que Borja y Colidio evolucionan favorablemente pensando en la vuelta con Talleres y avisó que River seguirá activo en el mercado: “No nos vamos a cerrar al mercado, todavía tenemos chances. Tenemos unos días más, hay algunos posibilidades que estamos manejando. La idea es incorporar de acá al cierre y definir el plantel”.