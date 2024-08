La confesión de Julián Álvarez sobre una charla con Gallardo que le cambió la carrera: “Me hizo crecer mucho”

La carrera de Julián Álvarez va en constante crecimiento. A sus 24 años, el cordobés acumula un total de 16 títulos tras su paso por River, Manchester City y la Selección argentina. En los últimos días, el delantero fue oficializado como el nuevo refuerzo de Atlético Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone.

En la conferencia de prensa en la que se dio su presentación, el Araña se refirió a un momento que cambió su carrera. Tras su primera citación a la Albiceleste, habló con Marcelo Gallardo y cambió rotundamente su perspectiva, hasta convertirse en el jugador de elite que es en la actualidad.

Al ser consultado sobre el momento clave en su carrera, Álvarez reveló: "Un momento clave en mi carrera fue después de haber estado con la Selección argentina por primera vez, con grandísimos jugadores. Al volver a River, tuve algunos partidos que no jugué, no tuve continuidad. Hasta que, después de una charla con Marcelo Gallardo, arrancó un cambio en mi carrera que me hizo crecer mucho".

Sobre sus primeras sensaciones en el Colchonero, expresó: "Estoy muy contento, muy emocionado. Desde el primer momento he sentido el cariño de todos los hinchas del Atlético. Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes. Creo que somos eso, un equipo donde todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto".

Para finalizar, Julián Álvarez sentenció: "Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el mundial. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Estoy muy agradecido".