Independiente Rivadavia no lo supo aguantar y Talleres se lo dio vuelta en la última del partido

Independiente Rivadavia dejó escapar otra enorme posibilidad. Se enfrentó a un equipo alternativo de Talleres de Córdoba, comenzó ganando y sobre el final se quedó sin nada. El equipo de Martín Cicotello mostró una pálida versión, pero pese a todo se había puesto en ventaja con un tanto de Gonzalo Ríos en el cierre del primer tiempo.

Este golpe lo sintió el equipo cordobés, pero Walter Ribonetto movió el banco y le salió muy bien. Talleres, sabiendo que debía remontar el resultado, tomó el protagonismo del partido y fue acorralando a un Independiente Rivadavia que estuvo lejos del rendimiento que supo mostrar en los primeros partidos tras la reanudación de la Liga Profesional.

Con juego directo, y sin desesperarse, los cordobeses fueron descubriendo la manera de romper el cerrojo Azul y fue Bruno Barticciotto quien igualó el marcador a los 30 minutos del complemento. El DT leproso intentó buscar alguna reacción con cambios pero no resultó. De hecho, fue Talleres que con el envión del empate borró del partido a su rival.

Independiente intentó salir de contra, por momentos, pero hasta Sebastián Villa estuvo impreciso y no gravitó. Con el correr de los minutos Ezequiel Centurión se fue transformando en la figura del duelo y una falta cerca del área de Esteban Burgos iba a ser letal para los mendocinos.

Transcurrían 50 minutos y, tras un centro desde la derecha, apareció Juan Rodríguez quien se elevó y venció al ex River para establecer el 2 a 1 que, después de algunos segundos fue convalidado, ya que tuvo que ser revisada en el VAR. Una vez que se confirmó la conquista, el tiempo ya no alcanzó y el azul no pudo crecer en los promedios y sigue en el fondo de todos. Ante Platense, el próximo viernes, será el momento de recuperarse para que este golpe no duela más.

