Paraguay tiene nuevo DT argentino y Chilavert lo liquidó: “No sabe ni conoce al futbolista paraguayo”

Luego de su corto pazo por la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro será el nuevo entrenador de la Selección de Paraguay y el primero en criticar su elección fue José Luis Chilavert. El ex arquero se mostró molesto y expresó que por qué el nuevo ciclo del DT que también dirigió Ecuador, arrancó mal.

"No es el técnico que Paraguay que necesita, no conoce, empezamos mal, es un error más de la dirigencia paraguaya. No sabe ni conoce al futbolista paraguayo. Creo lo traen solo porque le empató a Brasil", afirmó el ídolo guaraní que también le había pegado, en su momento, a Ramón Díaz y Barros Schelotto.

También cuestionó a los elegidos para conducir las formativas: "Dejaron nuestras categorías menores en manos del argentino Aldo Duscher, el preparador físico de él en la Sub-20 es el hijo de Paolorosso, el coordinador (general de las selecciones juveniles), y la Sub-17 la va a manejar Mariano Uglesssich“.

“Ellos no son formadores. No conocen, no hablan guaraní y la mayoría de nuestros chicos viene del interior. Lo interesante es tener formados exitosos para que los chicos se sientan cómodos, que hablen guaraní también con fluidez y que se forma una familia. Ese error lo general los propios dirigentes”, sentenció.

El debut de Alfaro al frente de Paraguay será el viernes 6 de setiembre, ante Uruguay, en un partido correspondiente a las Eliminatorias de Conmebol que albergará el mítico Estadio Centenario. Posteriormente, el martes 10, recibirá a Brasil en el Defensores del Chaco.