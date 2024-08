La fuerte advertencia de Alfaro a los jugadores de Paraguay al asumir como DT: "Quiero que sientan que..."

Este viernes fue oficialmente presentado Gustavo Alfaro como entrenador de la Selección de Paraguay. Tras los flojos desempeños de Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero en el cargo, que dejaron al equipo guaraní en el séptimo puesto de las Eliminatorias (en zona de Repechaje) y afuera de la Copa América en fase de grupos, desde la APF volvieron a confiar en un seleccionador argentino y apostaron por quien los había derrotado en el último encuentro al mando de Costa Rica (1-2).

El ex DT de Boca, San Lorenzo y Huracán, entre tantos otros, brindó su primera conferencia de prensa, en la que dejó en claro cuál es el compromiso que decidió tomar al hacerse cargo de un nuevo combinado nacional: "Cuando uno dirige una selección, dirige al orgullo de un país. Paraguay es un país muy pasional y futbolero, y la Selección une", aseguró, y agregó en el mismo sentido: "Dimos este paso, convencidos de lo que es Paraguay y de enfrentar las clasificatorias más difíciles del planeta".

Mirá el video

A continuación, hizo hincapié en un punto al que le dio mucha importancia: los futbolistas. "Todo jugador paraguayo tiene las puertas abiertas para estar acá. No hay más importante que defender la camiseta de la Selección nacional", anunció, acompañado de un tajante pedido: "Quiero jugadores hinchas de su Selección. Que vengan con la convicción de representar algo que está por encima de todo".

Manteniendo la misma postura, subió la apuesta: "El sentimiento hacia una Selección es sublime. Quiero que ponerse la camiseta de Paraguay cueste, porque hay mucha cantidad y calidad de jugadores". Y para rematar el asunto, lanzó una fuerte advertencia: "La Selección es para todos. Nadie se gana el lugar solo con el apellido. Quiero que todos los jugadores sientan que estar en la Selección no es una membresía de por vida y que es difícil estar en una convocatoria".

Por último, Alfaro cerró la conferencia expresando las expectativas que tiene con este nuevo compromiso: "Yo siempre quiero ganar. Apuesto al éxito y no al fracaso, y en ese sentido solo queda trabajar". Y concluyó: "No hay nada más importante que nuestro equipo. Me gustaría que Paraguay sea el equipo que nadie quiere enfrentar, que luche más que los demás. Que no negocie su actitud".