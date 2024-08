El llamativo palo de Pipo Gorosito a Pep Guardiola y a su City: “Le quieren hacer creer a la gente que…”

Cada vez que Néstor Gorosito brinda una entrevista, deja frases que se terminan viralizando o generando debates. En este caso volvió a referirse a la diferencia entre el fútbol europeo y el argentino, y volvió a tirarle un palito a Pep Guardiola por su estilo de juego ya que, según Pipo, la Máquina de River jugaba igual en la década del 40.

"Como juega Guardiola ahora, jugaba La Máquina de River. Fue hace 70-80 años que se jugaba de esa forma y le quieren hacer creer a la gente que es nuevo. Es mentira que es nuevo. Independiente y Boca también jugaban de esa forma. Todos los equipos jugaban así”, expresó Pipo en diálogo con Los Más Grandes de Radio República AM 770.

Pipo dijo que el sistema de Pep es el mismo de la Máquina de River.

Luego, en la misma línea, agregó: "Hay técnicos que hablan para venderse a los dirigentes, periodistas, no a los colegas. Juego a la pelota desde los seis años. Ahora dicen ‘estaba muy hundido...’ ¿Qué querés decir? Me hacen mal estas cosas”.

"Los tipos que saben algo realmente te lo explican fácil. Salvo Bielsa que lo hace rebuscado pero lo entendés, porque es original, los otros son copia. Sobre todo los que no jugaron a la pelota. Es fútbol, no ciencia. No es tan difícil, pero le quieren hacer creer a la gente que es una ciencia que todavía no se investigó", concluyó.

Si bien dice ser "fanático" del actual DT de City, tiempo atrás dudó de que pueda imponer su idea como tal en el fútbol argentino y fundamentó las razones: "Que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa".