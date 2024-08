Gorosito habló del presente de Romagnoli en San Lorenzo y sobre la chance de volver al club: "Se me hace muy..."

Néstor Gorosito es un hombre de fútbol. La dilatada trayectoria como futbolista y sus experiencias como entrenador lo avalan, independientemente de los gustos personales que pueden hacerlo tener mayor o menor legitimidad. El Pipo lo sabe y por eso no se guarda nada a la hora de opinar, cada vez que tiene un micrófono enfrente. Ni aunque el tema del que debe hablar tenga alta temperatura, como es la actualidad de San Lorenzo y su entrenador, Leandro Romagnoli.

Para iniciar con el análisis, Gorosito primero hizo una reflexión, habitual en él, sobre el ejercicio de la profesión. En este contexto, criticó a algunos entrenadores jóvenes. "Hay técnicos que hablan para venderse a los dirigentes, periodistas, no a los colegas. Juego a la pelota desde los seis años. Ahora dicen ‘estaba muy hundido...’ ¿Qué querés decir? Me hacen mal estas cosas", señaló.

Néstor Gorosito.

Al respecto, agregó: "Los tipos que saben algo realmente te lo explican fácil. Salvo Bielsa que lo hace rebuscado pero lo entendes, porque es original, los otros son copia. Sobre todo los que no jugaron a la pelota. Es fútbol, no ciencia. No es tan difícil, pero le quieren hacer creer a la gente que es una ciencia que todavía no se investigó".

En diálogo con Los Más Grandes, de Radio República (AM 770), luego se expresó en torno a la difícil situación de San Lorenzo, donde el entrenador Leandro Romagnoli pidió la renuncia y la dirigencia no se la aceptó. Al respecto, Gorosito bancó al Pipi: "Me encantaría que le vaya bien al Pipi. Los pibes que puso le responden. Se le exige como si estaría el Beto Acosta, Silas, Ruggeri y no hay esa clase de jugadores. Le está sacando mucho provecho a lo que tiene".

Luego, fue consultado sobre si volvería a dirigir al Ciclón, aunque eligió ser cauto por respeto a Romagnoli. "Yo sé que en algún momento voy a volver a San Lorenzo, tengo la ilusión. En las dos veces que me vinieron a buscar, no podía. Se me hace muy difícil por la relación que tengo con Pipi, no quiero parecer un oportunista, me siento incómodo. Me encantaría ir a ver los partidos, pero me da cosa".