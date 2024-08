El sincericidio de Maravilla Martínez sobre el motivo de su expulsión ante Gimnasia: “Se me fue el pie, quería…”

Racing dio un paso importante anoche en la Copa Sudamericana al vencer a Huachipato en el partido de ida de los cuartos de final jugado en Chile. Una de las figuras del encuentro fue Adrián “Maravilla” Martínez quien había quedado en el centro de las críticas luego de la derrota con Gimnasia de La Plata donde erró un penal y fue expulsado.

Anoche, luego del encuentro que se disputó en Viña del Mar, explicó qué ocurrió y admitió: “Quería llegar una amarilla y se me fue el pie. Me salió mal, Le pido perdón a la gente. No veníamos jugando bien". En el informe arbitral la falta fue calificada como juego brusco grave, por lo que la sanción disciplinaria podría alcanzar los dos partidos y se perdería el clásico.

Luego, sobre su regreso al gol, expresó: “Se venía haciendo difícil convertir a mí y al plantel en general. Este plantel esta para grandes cosas, vamos bien. Allá (Avellaneda), de locales, con la gente... Hay confianza. Ojalá podamos seguir pasando". Maravilla es el goleador de la Sudamericana con siete tantos. En total acumula 22 sobre 31 encuentros jugados.

El atacante anotó a los 32 minutos del primer tiempo, siendo su primer gol desde el 20 de julio, cuando contribuyó en la victoria contra Godoy Cruz. Así, puso fin a su racha más larga sin convertir desde su llegada al equipo de Avellaneda. Su anterior periodo fue de solo dos partidos, ante Platense y Sarmiento en marzo, y con Talleres de Remedios de Escalada y Bragantino en mayo.