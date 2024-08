Demichelis habló tras su salida de River y aclaró un incómodo rumor: “Ya estaban diciendo que…”

Aquel domingo 28 de julio en el que River venció como local a Sarmiento de Junín, marcó la despedida de Martín Demichelis como entrenador. Días después de ese episodio y cuando Marcelo Gallardo ya había asumido, Micho fue elegido para asumir la dirección técnica de Rayados de Monterrey, de México.

En el medio, se produjo una polémica que tuvo en vilo al mundo River y tiene relación con uno de los refuerzos que pretendía el Muñeco. Se trata de Maximiliano Meza, quien precisamente jugaba en Rayados de Monterrey. El deseo del jugador era llegar a River pero la dirigencia del club mexicano trabó las negociaciones hasta tanto no definiera con Demichelis la situación del volante argentino. Finalmente, hubo final feliz para el Millonario, que ya podrá contar con él para la vuelta de la Copa Libertadores.

Hasta el momento, Demichelis no había hablado. Este miércoles, mientras el Millonario jugaba ante Talleres precisamente el partido de ida, Micho arribó el aeropuerto de Ezeiza para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Monterrey y en ese contexto dialogó con la señal de TyC Sports, donde se refirió a esa situación.

"Creo que los dirigentes de la institución no podían, post eliminación de Leagues Cup y destitución del entrenador, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo primero que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River", señaló.

Luego, al respecto, se defendió de las críticas: "Ya estaban diciendo que yo había sido una traba de momento. Pero cuando hay una decisión emocional de un jugador, al que solo le quedaban cuatro meses que no iba a renovar y sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y rápido con él, después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí". De hecho, sentenció: "Me alegro que se sume a River".