La fuerte determinación que deberá tomar el jugador de Estudiantes que tuvo una trombosis cerebral contra Boca

Luego de la derrota de Estudiantes ante Independiente, Eduardo Domínguez se refirió al estado de salud de Javier Altamirano quien se sigue recuperando de la trombosis cerebral que sufrió en el encuentro hace Boca por la Copa de la Liga. El DT reveló detalles y explicó que deberá tomar una inminente decisión sobre su futuro como futbolista.

Al respecto, expresó: "Se creería que... Se está hablando que Javi tendría que tomar una decisión, ya no lo tomarían los médicos, sino la tomaría él. Pero vamos a esperar, no nos queremos adelantar. Por ahí va la situación. Estuvo con la parte del hematólogo, ya le sacaron para que esté anticoagulado, no toma más esas medicaciones. Y ahora va con el neurólogo, el día martes".

¡Sumando ritmo, Javi! uD83DuDCAA pic.twitter.com/scmnZnbAQs — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) July 19, 2024

Esto tiene que ver con los últimos estudios que se le realizaron al chileno, que entregó resultados muy positivos y la suspensión de la medicación es porque ya no había razones para que continúe ingiriéndola. Además, se estaba solamente entrenando en gimnasio y con pelota para evitar contacto físico por lo que los chequeos neurológicos de este martes podrían definir su situación.

Si todo sale como se espera, estará en condiciones de tomar esa decisión que, según el propio DT, ya no depende de los médicos, sino que es más bien un asunto personal. Aunque los resultados positivos son una señal alentadora, ningún estudio ni médico puede garantizarle que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió aquella noche contra Boca.

Luego, una vez que se conozca la decisión del jugador, también será importante ver qué postura tomará Estudiantes. El club lo ha apoyado enormemente durante todo este tiempo, y hasta el propio Domínguez ha sido casi como un padre para el mediocampista de 24 años.