Julián Álvarez en Atlético de Madrid: video como Hombre Araña y qué prometió en su presentación

Luego de haberlo hecho oficial con diferentes posteos en las redes sociales, Atlético Madrid compartió la primera entrevista que realizó Julián Álvarez como futbolista colchonero. El delantero habló de sus expectativas y, en sus mensajes a los hinchas, realizó una sentida promesa que marca su compromiso con el club español.

Mirá el video

"Estoy con las expectativas muy altas. Muy contento y muy ilusionado de estar acá. Me recibieron de la mejor manera, hubo muchos mensajes de los hinchas que me hicieron sentir bien. Ahora me toca a mí demostrar dentro de la cancha", expresó el ex River en un video compartido en los diferentes canales de comunicación.

Luego contó que varios jugadores del plantel se pusieron en contacto con él para darle la bienvenida: "Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) son los que más me mandaron mensajes. Rodri De Paul también, con Nahuel (Molina) también hablé, así que estaban todos muy pendientes".

Por último, le habló a los hinchas: "Quiero decirle gracias por el recibimiento. Si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, voy a dar lo mejor dentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta".

Álvarez, que luego apareció en otro video con una camiseta del Atlético con una araña en el pecho, llega a Madrid tras disputar dos temporadas en el Manchester City, con el que ganó seis títulos y anotó 36 goles en 108 partidos, a cambio de 82 millones más otros 22 adicionales por objetivos