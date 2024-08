La historia de Diana Taurasi: ganó su 6º medalla de oro con Estados Unidos, pero no olvida sus raíces argentinas

La jugadora francesa Gabby Williams recibió la pelota a falta de dos segundos y tiró al aro. La final del básquet femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 estaba 67-64 en favor de Estados Unidos y en Williams residía la esperanza gala. Pero si bien la pelota ingresó al momento de la chicharra, la revisión de los árbitros determinó que la francesa estaba con un pie dentro de la línea de dobles, por lo tanto, el tiro no valió tres puntos. Así, el resultado final se selló en 67-66 y, para tristeza de Gabby Williams y todo Francia, Estados Unidos logró un nuevo oro olímpico. Y no solo Estados Unidos, sino Diana Taurasi, la leyenda de 42 años que es la goleadora histórica de la WNBA y que tiene un increíble vínculo con Argentina. La historia de una jugadora que es fanática de Rosario Central, subió a su Instagram un video de Diego Armando Maradona y que en París 2024 se colgó su sexta medalla de oro… récord.

Mirá el video

La victoria ante Francia extendió el poderío de Estados Unidos en el plano internacional, que no pierde por JJ.OO. desde Barcelona 1992, y el palmarés de Diana Taurasi. La norteamericana, que cumplió 42 años hace dos meses, logró su sexta medalla dorada consecutiva y se convirtió en la única atleta en conseguirlo en deportes por equipos. Fue campeona en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 (2021) y París 2024. Aunque en esta edición solo aportó cinco puntos y fue más bien una pieza de recambio dada su edad, Taurasi se dio el lujo de entrar en la historia grande de los Juegos Olímpicos. Y en la euforia, no se olvidó de sus raíces: “Llevo la camiseta de Estados Unidos, pero abajo siempre llevo la de Argentina”, aclaró. ¿De dónde viene el vínculo?

Hace ya más de medio siglo, un nene de 5 años llamado Mario Taurasi llegó con sus padres a Rosario, provincia de Santa Fe. Allí se radicó y vivió su infancia, adolescencia y juventud. Juventud en la que conoció a Liliana, una rosarina de pura cepa de la que se enamoró enseguida. Mario y Liliana se casaron y tuvieron a su primera hija, Jessica, en tierra argentina. Pero poco después se mudaron a Chino, California, donde nacería la segunda: Diana. Las dos niñas fueron criadas prácticamente como argentinas y su madre, fanática de Rosario Central, les transmitió la pasión por el Canalla y lo mejor de las costumbres argentinas. En 1993 regresaron a Rosario y lo escuchado empezó a ser vivido. Tomaban mate, comían asado y compartían ñoquis los domingos al mediodía. Diana Taurasi divide sus raíces entre California y Santa Fe y no olvida cuán feliz la hizo Rosario durante su infancia.

Su primer posteo en Instagram, en 2020. (@dianataurasi)

Tanto así, que inmortalizaría sus fanatismos en su perro e hijo. Taurasi está en pareja con Penny Taylor-Gil, una basquetbolista australiana que fue compañera suya en Phoenix Mercury (franquicia en la que Diana jugó 20 temporadas) y tuvieron un hijo. El nombre de él es Leo Michael y no esconde el fanatismo de Taurasi la por Lionel Messi, aunque menos lo esconde el de su perro, que se llama, directamente, “Messi”. La seis veces campeona olímpica también es fanática de Diego Armando Maradona y, descarada como una argentina más, cuando lo vio en Beijing 2008 se acercó para pedirle un saludo y lo besó como quien conoce a su máximo ídolo y no quiere dejarlo ir. Además, su primera publicación en su cuenta de Instagram es nada menos que el famoso video de Diego calentando al ritmo de Live is Life, junto al texto: “D10s”.

Diana Taurasi tiene todas las características de una argentina suelta en Los Ángeles. Siempre se ha mostrado como una “anti-sistema”, ha sufrido sanciones por incumplir normas de vestimenta de la federación de básquet e incluso llegó a usar un calzado que no se ha visto ni el básquet nacional: unas zapatillas con el rostro de Eva Perón. “Quise homenajear a dos mujeres que tuvieron un impacto grande en la sociedad. Que no tenían miedo de decir cosas que en esa época no se podían decir, que mucha gente quería decir, pero no tenía el apoyo”, explicó en ese entonces sobre sus zapatillas con las caras de Evita y de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg. “Eva luchó por la mujer, por los que menos tienen. Dejó su huella en muchas formas. Mis viejos me lo contaron, pero luego yo también me informé”, completó.

Las zapatillas que Diana Taurasi usó en 2019.

Hoy es la única campeona de Juegos Olímpicos en seis ediciones distintas en la historia de las pruebas por equipos, pero alguna vez no fue sino una niña de 8 años que, con “algunos pesos”, iba a comprar facturas, vino y soda los sábados a la mañana para luego comer ñoquis amasados por su tía. “Rosario siempre va a ser la casa. Ahí está la familia. La gente caminando, la panadería, la verdulería, la carnicería, allá en Estados Unidos no se ven esas cosas (...) En mi casa se habla castellano, se toma mate, se come facturas, milanesas, empanadas, asado, tripa, pollo. Hablamos todo el día de fútbol…”, recuerda quien se lucía haciendo todos los deportes cuando era niña: en el Club Atlético Villa Diego, practicaba fútbol, tenis y hockey. “Estaba todo el día allí (en el club), desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La vida de club aún la extraño porque en Estados Unidos no existe. Allá es la escuela y la universidad, pero no hay instituciones así”, confesó.

Mirá el video

Diana Taurasi es, con 10.447 puntos, la máxima anotadora histórica de la WNBA y fue tres veces campeona de la liga. Kobe Bryant la ha sabido elogiar al punto de llamarla “The White Mamba” y todo Estados Unidos admira su abundante palmarés; pero ella sabe quiénes la inspiran. “Manu es enorme. Es el jugador que potenció el básquetbol en la Argentina, lo puso en el mapa. Es alguien que admiré desde siempre. Es un gran honor tener sangre argentina y los mismos sentimientos por el celeste y blanco que Ginóbili, Messi y Maradona”, reflexionó sobre el de Bahía Blanca. Estados Unidos le habrá dado sus seis medallas de oro, pero Argentina fue la dadora de recuerdos indelebles. Por eso, Diana Taurasi, en el pico de su carrera y al erigirse como mujer récord en la historia de los Juegos Olímpicos, no se olvidó del cariño por el país de su madre y declaró: “Llevo debajo la camiseta de Argentina, siempre. Mi viejo, mi vieja, toda mi familia es argentina... y yo gano esta medalla para los dos países”.