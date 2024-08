La decisión de Demichelis, nuevo DT del Monterrey, con Maxi Meza, pretendido por River

La novela por el arribo de Maxi Meza a River sigue sumando capítulos y en las últimas horas se produjo una reunión entre el jugador y el nuevo entrenador, Martín Demichelis, quien pretendía saber en detalle la situación para luego tomar una decisión.

Según cuenta el periodista César Merlo, el DT escuchó atentamente al ex Independiente quien le dejó en claro que por cuestiones personales quiere volver al país y River es una gran opción para continuar su carrera deportiva. Micho entendió la postura del futbolista y lo liberó para que pueda terminar de cerrar su transferencia.

River sigue esperando por Meza.

Sin embargo, los directivos del Monterrey siguen poniendo trabas y no ha dado el visto bueno para que Meza pueda viajar a Buenos Aires para sumarse al plantel que dirige Marcelo Gallardo. Rumores indican que esto tiene que ver con que el presidente de Rayados no quiere desprenderse del jugador para no pagar el costo político por dejar ir a su gran figura y capitán.

En Núñez, entonces, esperan que todo se destrabe durante este lunes para que el Muñeco lo tenga a disposición lo antes posible ya que pretende contar con él de inmediato. De hecho, River lo anotó en la lista de la Copa Libertadores para que pueda estar presente en la llave que comenzará el miércoles ante Talleres de Córdoba aunque es difícil que pueda estar en la ida.

La intención en River es que el jugador firme el contrato de manera virtual y presentar el examen médico que fue aprobado para participar en la Leagues Cup. Así, el club podría ahorrar tiempo y posiblemente entregar la documentación a tiempo ya que tiene hasta hoy, a las 14, para hacerlo.