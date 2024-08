El enojo de Gallardo y una situación insólita: ¿Demichelis puede arrebatarle un refuerzo a River?

Entre los muchos temas sobre los que debió responder Marcelo Gallardo luego del empate de River ante Huracán, fue consultado sobre la situación de Maxi Meza quien tiene la intención de venir al Millonario, pero Monterrey sigue frenando la transferencia. En las últimas horas, además, se supo que Martín Demichelis sería el nuevo DT y pretende hablar con el volante.

Al respecto, el Muñeco explicó: "Bueno, sí, ha sido ha venido muy trabado el tema cuando todo estaba realmente encaminado, donde las partes estaban de acuerdo, el jugador ya estaba para viajar y su equipo Monterrey decidió esperar. Uno a veces no entiende los motivos, cuando ya está todo acordado pero bueno...".

"Ante eso no podemos hacer nada, tenemos la intención de que el jugador pueda llegar en las próximas 24 horas. O sea, de acá a mañana (por hoy), para ver si bueno, ya todo lo que estaba acordado puede puede terminar de definirse y que se pueda sumar. No puedo decir más nada porque no dependía de nosotros, todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos y el jugador también estaba ya estaba con las posibilidades, ya hace varios días de viajar, pero su club no lo dejó viajar".

Pese al posible arribo del ex DT de River, Meza solicitó su salida, y todo apunta a que finalmente se marchará. Aunque se le hicieron varias promesas al futbolista formado en Gimnasia La Plata, estas no se concretaron, y River pretende resolver esta situación antes del lunes.

El mediocampista, quien disputó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección argentina, tiene todo acordado con River y firmaría un contrato hasta diciembre de 2026, por eso esperan su arribo al país cuanto antes teniendo en cuenta que el miércoles deberá afrontar el partido de ida de la llave de octavos de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.