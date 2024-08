La llamativa decisión de Gustavo Costas y Racing tras la derrota ante Gimnasia

Racing Club no pudo contra su propia ansiedad y cayó derrotado este viernes por 1 a 0 en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional. De esta manera, el equipo de Gustavo Costas dejó pasar una inigualable oportunidad para convertirse en el único líder de la tabla. Ahora es el escolta de los punteros Huracán y Unión.

El equipo no viene mostrando un buen nivel y la impaciencia del hincha para con el entrenador empieza a notarse. Durante largos pasajes del partido se escuchó un cántico exigente en el Cilindro de Avellaneda, al ritmo en el que el equipo dilapidada ocasiones de gol. Ya sobre el final favorable al Lobo por 1 a 0, los silbidos desde la tribuna de Racing bajaron notoriamente, acaso, con el DT como principal destinatario.

Ni bien terminó el partido, se montó la tradicional conferencia de prensa a la que el técnico de Gimnasia, Marcelo Méndez, fue el primero en acudir. Sin embargo, por el lado de Racing no fue nadie, y con el correr de los minutos se fue descubriendo el motivo, que dejó en evidencia el clima caliente que se vive puertas adentro.

Costas sumó una nueva derrota en Racing. (Foto: FotoBaires)

Sucede que Gustavo Costas ya le había anunciado a la dirigencia antes del partido (y la dirigencia a la prensa), que no iba a acudir a la conferencia de prensa "por motivos personales". Luego, se supo que el DT quería marcharse pronto del estadio Juan Domingo Perón para dirigirse a Tigre, donde a las 12 comenzaba el cumpleaños de 15 de su hija. El permiso ya lo había obtenido y la idea era que lo reemplace un jugador a designar.

Sin embargo, con el correr de los minutos distintos corresponsables que cubren el mundo Racing recibieron la noticia de que finalmente Costas iba a asumir la conferencia de prensa para dar la cara tras la derrota. El inicio de la misma se fue dilatando, hasta que el departamento de prensa de Racing finalmente confirmó que no habría conferencia. Es decir, no solo no iba a dar declaraciones el DT sino tampoco el jugador que a priori iba a reemplazarlo. ´

La prensa, apostada en la sala, se terminó retirando y no hubo declaraciones, ni en conferencia ni sobre el final del partido en el campo de juego.