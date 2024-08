La firme advertencia de Gallardo al plantel de River tras el 1-1 ante Huracán: “No tiene que pasar que…”

Luego del empate ante Huracán, Marcelo Gallardo habló con los medios y dejó varios títulos importantes. El DT de River analizó el partido, reconoció el buen nivel de su rival, y luego se refirió a la energía que provocó su vuelta, como también sobre el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.

"Fue un partido en el que rival tuvo también posibilidades de enfrentarnos. Esta bueno que haya sido así porque nos va a preparar para el partido del miércoles, un partido que nos tiene que tener muy arriba par que nos de la posibilidad de definir en casa. Muchas emociones también, agradecerle a la gente por esas muestras de afectos permanente", explicó.

Luego, en la misma línea, advirtió: "Cuando el equipo estaba necesitando, ellos estaban apoyando.. Hay una energía buena, que íbamos a intentar agarrarnos de eso sin que el empate de hoy nos baje un poquito la ilusión, eso no tiene que pasar. Hay que prepararnos para lo que viene, que es importante”.

"Intentamos imponer lo nuestro. Lo mejor fueron los primeros 25 minutos. Hicimos el gol, pudimos haber hecho el segundo y bajamos. Claramente el equipo estaba acostumbrado a jugar de una manera distinta y ahí nos costó a partir que empezamos a ser imprecisos también”, siguió.

Por último, reflexionó: "Fue mi primer partido con el estadio ya a pleno, con sus nuevas tribunas y la gente que acompaña de una manera muy especial. Entonces, mi familia también aquí en el estadio. No es fácil cuando tenés esa emoción a flor de piel, pero bueno uno la sobrelleva de la mejor manera intentando también no desenfocarse de lo más importante que es que el equipo responda de la manera que todos queremos, no solamente yo, que todo el mundo de River espera".