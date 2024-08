El gran gesto de Eliud Kipchoge tras no poder finalizar su última maratón olímpica

Este sábado se corrió la maratón masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que el etíope Tamirat Tola logró quedarse con la medalla dorada tras romper el récord olímpico al finalizar la carrera con un tiempo de 2:06:26. Sin embargo, esta gesta histórica quedó ligeramente eclipsada por lo que sucedió con el fondista más grande de todos los tiempos, Eliud Kipchoge, quien no pudo terminar la competencia a falta de 11 kilómetros.

A sus 39 años, se sabía que el keniata correría por última vez en la máxima cita olímpica. Había una gran expectativa luego de que ganara el oro en Río 2016 y Tokio 2020 ya que, si volvía a coronarse en la capital francesa, se hubiera convertido en el primer maratonista en la historia en subirse tres veces a los más alto del podio olímpico. Lamentablemente, no tuvo su mejor participación y, tras un mal comienzo, terminó abandonando al kilómetro 31. Sin embargo, eso no le impidió tener un último gran gesto para irse por la puerta grande.

Mirá el video

Ya apenas superada la mitad de la carrera, a los 25K, se sabía que no podría ganar puesto que no había logrado despegarse del pelotón y se encontraba en la posición número 63. Después de correr no muy bien y hasta llegar a caminar por el siguiente tramo, decidió dejar de competir. Pero no se retiró inmediatamente del recorrido. Se quedó parado en medio de la calle, dejando que el resto de los participantes lo fueran superando. Y esperó hasta que pasara el último corredor que quedaba en disputa, Bat-Ochiryn Ser-Od, representante de Mongolia.

Ese increíble gesto de generosidad y humildad le hizo ganar la ovación y aplausos de los espectadores, pero no se quedó ahí. Una vez que vio que el mongol ya se había alejado, y antes de subirse a la camioneta que lo retirara de la pista, se acercó al público y le regaló a uno de los presentes las zapatillas con las que venia corriendo.

"Caminé como 2 kilómetros, había como 300 personas caminando conmigo. Por eso no tengo camiseta, ni zapatillas. Los regalé todos. Ver ese apoyo es lo que me motiva", declaró más tarde al respecto ante la prensa.

Ganador de dos oros olímpicos y 10 grandes maratones; poseedor del récord mundial en la disciplina en Berlín 2022 con un sorprendente 2:01:09; primer corredor en la historia en bajar de las dos horas para recorrer los 42.195 km en el desafío Ineos 2019 con un 1:59:40 (marca no homologable como récord): Kipchoge, el mejor fondista de todos los tiempos, se despide de los Juegos Olímpicos sin poder finalizar la carrera, pero agigantando de todos modos su leyenda.