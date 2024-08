Nazareno Sasia, la gran promesa del atletismo argentino que debuta en lanzamiento de bala

Son 136 los atletas argentinos que están compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, hasta ahora, solo uno de ellos pudo colgarse la medalla de oro: fue José Torres en ciclismo BMX freestyle. Los restantes 135 esperan ansiosos secundar al Maligno y entre ellos hay uno que se destaca por ser una enorme promesa del atletismo nacional. Se trata de Nazareno Sasia, un chico de 23 años, 1,95 metros y 115 kilos que competirá desde las 15.10 de este viernes en lanzamiento de bala. El de Cerrito, Entre Ríos, ya tiene la segunda mejor marca argentina de la historia, solo detrás de Germán Lauro; y ya dominó las categorías juveniles.

A 50 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos, hay un pueblo de 7.000 habitantes llamado Cerrito. Allí nació el 5 de enero de 2001 un pequeño gigante de nombre Nazareno Sasia, que como la mayoría de los chicos comenzó pateando una pelota y practicando los deportes más populares. Pero la potencia descomunal del fanático de Boca Juniors lo llevó a nuevos rumbos. “De más chico practicaba fútbol y atletismo. Y una vez, jugando al básquetbol, llegó mi entrenador y me invitó a entrenar a su escuela de atletismo. Y bueno, fui”. Así describió alguna vez su primera incursión en la jabalina, disciplina que luego cambió por el lanzamiento de disco y bala, dada su potencia física.

Con 115 kilos, Sasia es uno de los grandes proyectos del atletismo argentino. (@nsasia11)

Como adolescente, ganaba todos los torneos en los que competía. Al punto que, revelaron en su pueblo, hubo quienes pidieron premiar a los segundos, hartos de que Nazareno Sasia no les diera oportunidad a otros. Cuando una vez le preguntaron al grandote sobre la veracidad de la anécdota, no lo negó: “Puede ser…”, respondió tímidamente. A Sasia lo entrenaron desde chico Marcelo Borghello y Sergio Alfonsini y el primero de ellos falleció en 2020 a causa del Covid-19; una pérdida sensible para un atleta que por entonces tenía 19 años. Más adelante, le dedicaría a Borghello uno de sus tantos éxitos: “Es el principal responsable de que yo esté parado acá. Esto va dedicado para él”, dijo luego de ganar los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Como la mayoría de los atletas jóvenes y todavía amateurs, no la tuvo fácil para equilibrar el deporte y el estudio. “Se levantaba a las cinco de la mañana y se iba hasta el mediodía. Volvía, almorzaba, se bañaba y después iba al secundario”, reveló hace poco su madre. Pero el esfuerzo dio frutos. Nazareno Sasia enseguida empezó a dominar las categorías juveniles. Primero, en julio de 2018 se llevó el oro en bala (y la plata en disco) en el Campeonato Sudamericano u18 en Cuenca, Ecuador, y se convirtió en el Nº1 del ranking juvenil. Y después ganó los Juegos Olímpicos de la Juventud con una marca de 21,94m en lanzamiento de bala de 5kg, la mejor suya y récord sudamericano Sub 18.

Su crecimiento se acentuó y a los 20 años se dio el gusto de competir en los Juegos Panamericanos de mayores y obtener la medalla de plata, donde lanzó 19,79m. Dicha marca entró en el Top10 histórico sudamericano y se convirtió en la mejor para un argentino Sub 23. Pero Nazareno Sasia fue por más y en los Juegos Panamericanos Junior del mismo año superó su propio registro y lanzó la bala 20,08 metros: fue la séptima mejor marca histórica de Sudamérica y sigue siendo la segunda de nuestro país, solo detrás de los 21,26 metros de Germán Lauro (que fue 6º en los Juegos Olímpicos de Londres 2012) ejecutados en Doha, en 2013.

uD83DuDD1D RECORD SUDAMERICANO SUB 23 uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Nazareno Sasia registró 20.74m en lanzamiento de bala y rompió la plusmarca vigente desde 2012 (20.48m). ¡Impresionante!



uD83EuDD47 Con esta marca, se consagró campeón en el 103° Campeonato Nacional de Atletismo.#ATLETISMOenDEPORTV uD83CuDFC3 pic.twitter.com/3e5P9IMf0A — DEPORTV (@canaldeportv) May 13, 2023

Nazareno Sasia sigue cosechando logros, pero se mantiene humilde. Lo nombraron embajador deportivo de Cerrito por lo conseguido hasta ahora, pero quienes lo rodean saben que su techo aún está lejos. El propio Lauro, referente de la disciplina en nuestro país, y quien lo conoce hace tiempo porque compartieron entrenadores, dijo sobre él: “Naza es el mejor proyecto que tiene el país. Tiene que tener una maduración deportiva y física. Le falta pasar una categoría de juveniles. Es un atleta al que hay que esperar 5 o 6 años para que tenga un crecimiento. No hay que tirarse de cabeza a exigirle resultados”. La frase es de 2018… ¿Quiere decir que ya llegó la hora? Por lo pronto, Nazareno Sasia está muy cerca de hacer su debut Olímpico en París 2024 y desde las 15.10 de este viernes Argentina podrá ver cómo le va a uno de sus grandes proyectos.