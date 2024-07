El padre del Dibu Martínez reveló por qué su hijo baila cuando ataja los penales: "No es para cargar, es por los..."

Faltan apenas algunas horas para el duelo de semifinales de la Copa América 2024 entre la Selección argentina y Canadá. El equipo de Lionel Scaloni llega a este partido como claro favorito, pero luego de atravesar una dura serie de cuartos ante Ecuador en la que no mostró su mejor versión y debió llegar a la definición por penales.

En esta instancia, ya por cuarta vez desde que viste el buzo de la Albiceleste, apareció nuevamente el Dibu Martínez para convertirse en héroe. Con los dos disparos que atajó no sólo le permitió a Argentina avanzar de fase, sino que también deleitó a todos los hinchas con nuevo baile, que rememoró a los que hizo frente a Colombia en la semi de la Copa América 2021, y ante Países Bajos y Francia en cuartos y final del Mundial de Qatar 2022.

Mirá el video

Este particular gesto, que ya se convirtió en una de sus marcas personales, es igualmente festejado por los propios como repudiado por los rivales, quienes tildan al arquero de la Scaloneta de ser irrespetuoso y mofarse de los demás. Sin embargo, esta forma de festejar tiene una razón de ser que, según contó Alberto Martínez, padre de Emiliano, poco tiene que ver con lo que acusan los críticos.

"Si supieran quién es Emiliano, ni los chilenos, ni los franceses, ni los colombianos hablarían mal de él porque es un tipo espectacular, es un padre ejemplar", aseguró Beto en una entrevista con el canal DSports. "Emi es un pibe sencillo, no molesta a nadie", agregó.

Todos los bailes del Dibu

"Lo que pasa es que a él también toda la tribuna lo chifla y él nunca dice nada. Después, claro, yo que sé, ataja un penal, se da vuelta y baila. Pero es por los nervios que tiene encima. No pasa por otro lado. No es para cargar a nadie, para burlarse de nadie", remarcó.

Además, Beto Martínez narró cómo vive cada definición que le toca protagonizar a su hijo: "Uno dice, '¿qué está haciendo este loco? ¿Cómo puede estar bailando?'. Yo digo lo mismo como espectador, porque cuando yo voy a la cancha lo hago como espectador, no como el papá del Dibu, jamás", comentó. Y añadió a modo de conclusión: "Yo siempre voy a ver a la Selección argentina. Está bien, el otro día me emocioné a lo último porque nos vio, nos encontró y nos hizo un gesto con el brazo, nos saludó. Ahí me di cuenta que era mi hijo. Pero después, siempre voy como espectador".