La desopilante explicación del utilero Marito sobre el momento viral con Scaloni: "Cuando le voy a dar el beso, él..."

Era una voz muy esperada por los simpatizantes, en base a todo lo que generó la imagen más viral de los festejos de la Selección argentina, luego de clasificarse a las semifinales de la Copa América en los penales ante Ecuador, el jueves pasado. Se trata de Mario De Stéfano, el reconocido utilero mejor conocido como Marito, quien intentó saludar a Lionel Scaloni y en la alegría desatada por la clasificación, le terminó dando un beso en la comisura de los labios.

La foto fue viral a tal punto, que de hecho los jugadores del plantel la recibieron inmediatamente en su grupo de Whatsapp, así como pasó por los grupos de cualquier argentino. De hecho, el propio DT respondió sobre ella en conferencia de prensa.

Mirá el video

“Fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento”, comentó. De hecho, hasta se animó a bromear al respecto: "Yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. Pero no fue consentido".

Ahora, quien habló sobre el beso fue el propio Marito, invitado de lujo del stream de AFA Estudio, donde lejos de evitar el tema ni bien lo presentaron se animó a darle apertura. "A la vejez, viruela. Ahora todos me están tildando de gay", soltó.

"Pasó que terminó con el gol de Otamendi y lo veo al Gringo solo. Aimar y Ayala habían salido corriendo. Ahí dije ‘el barba ve todo‘ y cuando le voy a dar el beso él gira. Por eso el famoso ‘le como la boca‘, pero la verdad que nada que ver. Fue, nunca consentido, la verdad", reconoció Marito.

Luego, le preguntaron por la emoción con la que vivió los festejos y la explicó desde los vínculos con el cuerpo técnico. “Lo que pasa es que cada vez me quiebro más, como en la película ‘Elijo Creer’. Imaginate que yo a Scaloni y Samuel los conozco desde los 18 años, a Aimar desde los 15. Ya te entra una nostalgia porque vos ves que se te va yendo la vida y esos momentos son únicos. Los que hicieron los pibes el otro día… Son héroes”, reconoció.