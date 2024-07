La terminante frase del Bocha Batista tras la eliminación de Venezuela: "A la gente que no confió en mi hay que..."

La Selección de Venezuela sorprendió en esta Copa América. El equipo de Fernando Batista ganó los tres partidos de su grupo superando a rivales de fuste como México y Ecuador y se clasificó primero. En los cuartos de final, igualó ante Canadá pero el destino de los penales determinó que el equipo que esté en semifinales sea el norteamericano.

Sin embargo, el equipo de Batista se irá con la frente en alto, porque se despidió sin haber perdido en los 90 minutos. EL propio DT, en la última rueda de prensa de la Copa, reconoció a sus jugadores y habló justamente en del orgullo que le genera.

"Nos vamos con esa bronca de no haber perdido ningún partido en los noventa minutos. Hoy nos tocó salir por penales y me voy orgulloso de los jugadores que tengo porque han hecho una Copa América terrible. Teníamos la ilusión y el sueño de jugar los seis partidos, pero ahora a pensar lo que se viene, que es el gran objetivo de Venezuela, las Eliminatorias. Repasar para dentro las cosas buenas que se hicieron que creo que fueron muchas, volver a corregir los errores. Que pasen unos días, masticar esa bronca y ya poner la cabeza en las Eliminatorias", sentenció.

Mirá el video

Consultado sobre si lo hecho por Canadá le llamó la atención, Batista lo descartó: “No me sorprendió. Lo dije ayer en la conferencia: le tocó un grupo muy difícil contra tres equipos de Conmebol, dejó fuera a Perú, a Chile y le compitió Argentina, que ganó por su categoría. No me sorprendió lo de Canadá hoy. En definitiva con lo que me voy es el carácter de los muchachos para levantar los partidos cuando las cosas no están bien. Esto es fútbol, los penales nos mandaron a casa".

Luego, al DT argentino le preguntaron por quienes no confiaban en él como DT de Venezuela y lejos de evitar la polémica, pidió por olvidarlos y dejó una frase rimbombante sobre su sentido de pertenencia con el equipo. “Prefiero hablarle a la gente que confió en mí. A la que no confió en mí hay que no escucharlos. A los que confiaron, a la gente de la Federación desde el presidente Giménez y a toda su gente. Sigo pensando y trabajando en todo lo que viene. Soy un venezolano más para tratar de buscar ese sueño de clasificar al Mundial. Vamos a seguir trabajando y no tengo dudas de que hay un grupo de jugadores con el que vamos a hacer el intento de llevar la bandera de Venezuela a lo más alto", señaló.

Por último, Batista contó cómo sirvió esta competencia para el objetivo más grande: “Debemos seguir trabajando y poniéndonos objetivos. Todos los venezolanos tenemos un sueño que es clasificar al Mundial. Esta Copa América nos dio la oportunidad de seguir afianzando muchas cosas, hoy jugar contra Venezuela no es fácil para ningún rival y eso nos fortalece mucho”.