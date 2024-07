A Messi le preguntaron cómo le patearía un penal a Dibu Martínez: su respuesta

Lionel Messi completó los 90 minutos en el empate de la Selección argentina ante Ecuador. Además, como suele suceder en cada definición por penales, el 10 se hizo cargo del primer remate de la serie. En esta ocasión, decidió picar su tiro y la pelota terminó pegando en el travesaño.

Por suerte para él y para Argentina apareció la enorme figura de Emiliano Martínez, quien contuvo dos remates y fue clave para la clasificación de su equipo a las semifinales de la Copa América. Tras el partido el mejor jugador del mundo enfrentó los micrófonos y, además de revelar el motivo que lo llevó a definir de esa manera, fue consultado sobre cómo ejecutaría la mena máxima si tuviese enfrente al marplatense.

Mirá el video

Para comenzar, en su diálogo con los medios en zona mixta, el capitán de la Selección argentina explicó la decisión de pincharla en su penal: "Iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu y con Ruli. Venía pateando varios penales seguidos cruzado, de hecho el arquero se tira cruzado. La quise tocar nomás y se me fue alta".

Posteriormente a Messi le preguntaron cómo ejecutaría si enfrente, bajo los tres palos, estuviese para Dibu Martínez. Entre risas el mejor jugador del mundo contó que se desafían en los entrenamientos aunque eso no sea lo mismo que hacerlo en un partido oficial.

"Le pateé varios en los entrenamientos. No es lo mismo patear en un entrenamiento que en un partido o momento de definición. Nos conocemos muchos los dos. Nos pateamos mucho. Él me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. Ya te digo, en un momento por los puntos es diferente. Ya creo que no nos vamos a cruzar, creo que quedará en el aire", sentenció el 10.