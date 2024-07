La tremenda banca de Scaloni a Messi tras su flojo partido ante Ecuador: “Jugó como el…”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tuvo que sufrir más de la cuenta. Su equipo no jugó como lo esperaba, fue superado por Ecuador y hasta pudo perder el partido por cuartos de final de la Copa América, disputado en Houston.

El DT había decidido poner a Lionel Messi como titular a pesar de haber estado disminuido físicamente en la semana. De hecho, el astro argentino no disputó su encuentro más participativo y si bien no se lo vio con síntomas de dolor, el propio jugador reconoció luego de que jugó con "miedo psicológico".

Aún así, a Scaloni le preguntaron por Messi en conferencia de prensa y lejos de reconocer una disminución física, lo respaldó con fuerza. Al DT le preguntaron cómo había visto a Messi tras la "inactividad". "Siete días nomás estuvo parado, qué inactividad", respondió.

En ese sentido, agregó: "Jugó como el resto del equipo. Somos un equipo, punto. El análisis se hace cuando... si el equipo gira y juega bien, él juega bien y los demás juegan bien. Si después si el rival te pone dificultades y no lográs... No podemos separar, nunca. Nosotros nunca hemos separado las actuaciones individuales de la colectiva. Me parece que no tiene que ser así".

Luego, le consultaron si el hecho de que jugara todos los minutos estaba pautado o lo decidió sobre el momento, considerando que Ángel Di María estuvo calentando varios minutos. "Le fui preguntando cómo iba. Cada vez que le pregunte me dijo que estaba bien así que decidí dejarlo", reconoció.

Finalmente, recibió la pregunta sobre cómo lo vio terminar, si estaba en buen estado. "Creo que terminó bien. La última vez que le preguntamos faltaban cuatro o cinco minutos y nos dijo que bien. Así que no creo que haya problemas", sentenció.