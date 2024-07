La confesión de Messi sobre por qué jugó condicionado ante Ecuador tras su lesión: “Sentí un poco de…”

Luego de haber descansado en el partido ante Perú, correspondiente al último partido de la fase de grupos, Lionel Messi fue titular y completó los 90 minutos en el triunfo de la Selección argentina ante Ecuador en una de la llave de cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos.

El mejor jugador del mundo, que erró su disparo en la definición por penales, encendió las alarmas de la Albiceleste en una semana en la que estuvo en duda tras su dolor en el aductor de su pierna derecha. Luego de que los estudios descartaran un desgarro y de sentirse bien en los últimos entrenamientos, el GOAT habló con el DT y volvió a sumar minutos.

Tras el partido, en el que Messi estuvo lejos del nivel que acostumbra dentro del campo, habló en zona mixta y no dudó en realizar una importante confesión: "Estuve intentando sacar la molestia y el dolor que tenía. Fui entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo y no soltándome del todo. Al final en los últimos entrenamientos me sentí mucho mejor y creía que podía estar".

"Yo me sentía bien, no tenía molestias. Por ahí sí un poco de miedo psicológico, que cuando tenés una lesión o una molestia siempre está. A nivel muscular no sentía nada. Me preguntó si estaba para jugar y yo le dije que sí", añadió el capitán de la Selección argentina.

Ahora, el mejor jugador del mundo tendrá unos días de descanso para llegar de la mejor manera a las semifinales de la Copa América. El próximo martes, 9 de julio, la Albiceleste de Lionel Messi se verá las caras ante el ganador del duelo que protagonizarán este viernes Canadá y Venezuela.