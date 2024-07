El emotivo posteo de Messi y una tremenda frase para Dibu Martínez: "Encima tenemos a..."

Luego de haber estado en duda hasta último momento, Lionel Messi se sintió bien en los entrenamientos y pidió ser de la partida en el sufrido triunfo de la Selección argentina ante Ecuador. De esta manera, el mejor jugador del mundo llegó a una nueva semifinal de Copa América.

Durante la jornada de este viernes, el capitán de la Albiceleste dijo presente en las redes sociales. En un posteo en el que incluyó cinco fotos de lo sucedido en el NRG Stadium de Houston (Texas), el actual jugador del Inter Miami de los Estados Unidos expresó toda su felicidad por el nuevo paso que dio su equipo.

El posteo de Messi en Instagram.

"Un pasito más… Sufrimos mucho ante un rival duro. Pasamos a semis gracias al trabajo de todos y a que encima tenemos al mejor arquero del mundo @emi_martinez26. ¡Vamos Argentina!", escribió Messi, elogiando nuevamente la figura del arquero de la Selección argentina, quien contuvo dos remates en la tanda de penales.

Pero esta no fue la única declaración del 10. Tras el partido, en zona mixta, reveló que jugó condicionado: "Yo me sentía bien, no tenía molestias. Por ahí sí un poco de miedo psicológico, que cuando tenés una lesión o una molestia siempre está. A nivel muscular no sentía nada. Me preguntó si estaba para jugar y yo le dije que sí".

Para finalizar, al ser consultado sobre el motivo que lo llevó a picar su penal, Messi sentenció: "Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu y con Ruli. Venía pateando varios penales seguidos cruzado, de hecho el arquero se tira cruzado. La quise tocar nomás y se me fue alta".