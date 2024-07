El Dibu Martínez se quebró en medio de la entrevista tras la tanda de penales de Argentina

La Selección argentina le ganó por penales a Ecuador, en un encuentro donde sufrió de principio a fin. Así, se metió en las semifinales de la Copa América, gracias a una actuación memorable del arquero Emiliano Martínez, que tapó dos y le dio seguridad a los ejecutantes argentinos.

Al arquero argentino se lo vio muy emocionado tras los festejos ni bien terminó la tanda. Justamente en esos festejos, el entrenador de arqueros Martín Tocalli fue el primero en abrazarlo y luego su compañero Gerónimo Rulli. Al encuentro llegaron todos los demás para cargar de afecto al arquero. Evidentemente, lo cargaron de emotividad también.

Mirá el video

Sucede que al enfrentar las cámaras en la primera declaración, el arquero no pudo contener la emoción. "Me lleno un poco con la gente. Tenía todos los argentinos acá. Mi familia cerca. Son momentos especiales", respondió el Dibu Martínez en diálogo con TyC Sports, y en ese momento ya comenzaba a quebrarse su voz.

En la siguiente pregunta, cuando le piden un mensaje para la gente, ya no pudo continuar. "Yo les dije a los chicos, que yo no estaba listo para irme a casa. Por más que somos campeones del mundo y de América, este grupo se merecía seguir. Hace 35 días estamos encerrados con toda la gente. Impresionante...", dijo y se fue con la voz totalmente quebrada.

Ya más tranquilo, luego de haber recibido el premio de Man of the Match, volvió a hablar con la misma señal y manifestó: "Yo trabajo para esto. Me tiro 500 veces por día en el entrenamiento. Me mantengo siempre bien, trato de estar en mi mejor nivel para esta Selección, el país se lo merece. La gente que gasta su dinero en venir a vernos. Se me pierde la voz de la emoción. También por gritar tanto. Estoy orgulloso, quiero seguir creciendo como arquero y como persona".