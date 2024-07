Otamendi reveló el motivo personal por el que no aceptó jugar en River: “Me encantaría, pero…”

Uno de los grandes anhelos que tuvo River, y no pudo concretar, fue que Nicolás Otamendi se ponga la banda roja. El club buscó por todos los medios convencer al defensor campeón del mundo, y reciente bicampeón de América con la Selección argentina, pero el defensor prefiere seguir un tiempo más en Benfica y explicó los motivos de su decisión.

"Me encantaría jugar en River porque soy hincha. Desde los 7 años jugué en Vélez, hasta que debuté y me vine a Europa. Siempre voy a estar agradecido a Vélez, porque me dio la oportunidad de poder crecer como persona y como futbolista. Pero mi familia es hincha de River", expresó para comenzar la charla.

Otamendi busca ganar la medalla dorada en París.

Luego, explicó: "Son muy fanáticos y en lo personal me encantaría jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla, aunque es como le pasa a Ángel, porque también pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy acá en Europa y pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos y por cómo está Argentina es muy complicado volver".

"También tengo un año más de contrato con Benfica y yo estoy bien con el club", continuó y respondió sobre si la vuelta de Marcelo Gallardo puede tentarlo para cumplir el sueño de todos: “En relación a lo de Marcelo, si es que asume él, hablé con el presidente y él también me ha insistido mucho para que yo pueda ir a River, pero yo le dejé claro mi pensamiento y el por qué".

"Yo hablé con el presidente (Brito), se ha portado de 10. Pero yo había renovado con el Benfica, tenía años de contrato y él ha entendido que mi familia siempre estaba de por medio”, cerró.