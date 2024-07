La particular respuesta de Julián Álvarez tras el enojo de Guardiola: "Escuché lo que dijo y..."

Argentina logró un gran triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024 por 2-0 ante Ucrania con goles de Thiago Almada y el Diablito Etcheverry. De este modo, el combinado nacional se aseguró un lugar en los cuartos de final del torneo. Lamentablemente, no logró hacerlo en el primer lugar del grupo, el cual quedó en manos de Marruecos, con los mismos puntos y diferencia de gol, pero con la ventaja por haber ganado el enfrentamiento entre ambos. De esta manera, la Albiceleste enfrentará en cuartos al primero del Grupo A, que por ahora es Francia.

Tras finalizar el partido, Julián Álvarez, uno de los nombres más resonantes del equipo de Mascherano, habló con TyC Sports y fue consultado por Gastón Edul sobre las picantes declaraciones de Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City.

Mirá el video

El DT se había mostrado muy molesto luego de que el delantero argentino expresara su deseo de tener más minutos y señalar que tenía que pensar si iba a querer seguir en los Citizens o buscar una mayor continuidad en otro club. "Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa…Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores", declaró el español de mala gana, visiblemente fastidiado.

En ese sentido, la Araña le respondió: “Escuché lo que dijo. No dije nada malo yo, así que no tengo nada que decir. Dije nada más que tengo que pensarlo como hago todas las temporadas, haciendo un análisis de lo que fue la pasada y una proyacción de lo que puede venir. Siempre digo que estoy cómodo y feliz en el City, es un gran club. No dije nada malo”, se excusó el ex River.

Por otro lado, unos instantes antes también había palpitado un potencial duelo con Francia en cuartos de final de París 2024. "Esperemos a ver que toca. Si es con ellos, sabemos lo que significa, encima están de local. Pero creo que nosotros tenemos con qué. Para llegar a la final le tenemos que ganar a cualquiera, así que toquen cuando toquen, vamos a ir por todo y creo que está muy bien", sentenció Álvarez.