La fulminante respuesta de Guardiola a una queja de Julián Álvarez que no le gustó nada: “Ok, cuando termine de…”

Antes del inicio de los Juegos Olímpicos, Julián Álvarez habló de su futuro en el Manchester City y sus dichos no cayeron del todo bien no solamente en el club, si no que también sorprendieron a Pep Guardiola. El ex delantero de River lamentó no haber estado en cancha en partidos importantes y agregó que necesita más minutos.

Mirá el video

"Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa…Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien", dijo con visible molestia.

Luego, en la misma línea, Guardiola agregó: "Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores".

Los números marcan que Álvarez, bicampeón de América y ganador del Mundial con la Albiceleste, disputó 52 encuentros con los Ciudadanos en la temporada que finalizó, con 17 goles convertidos aunque cuando hubo que definir títulos o jugador partidos clave de Champions, los vio desde afuera. En este tiempo se habló que Atlético Madrid está decidido a contar con él, pero por el momento no hay mayores avances en las negociaciones y este clima tenso podría abrirle la puerta.

¿Qué había dicho Julián? “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo. En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”, planteó la Araña, de 24 años.