Scaloni confirmó cómo definirá si Messi juega ante Ecuador o va al banco: "Me parece justo que se..."

La Selección argentina ultima detalles para la gran cita por cuartos de final de la Copa América ante Ecuador, que se llevará a cabo este jueves en el NRG Stadium de Houston. Para eso, el DT Lionel Scaloni encabeza una práctica en la que todos los focos estarán puestos sobre Lionel Messi, para saber cómo evoluciona para estar presente.

El capitán de la Selección argentina sufrió una pequeña lesión en el encuentro por la fase de grupos de la competencia ante Chile en Nueva Jersey, la que lo obligó a quedar marginado del encuentro ante Perú en Miami. La idea era preservarlo y no arriesgarlo, pero la situación para este compromiso es diferente.

Todo radica en que ahora Messi ya logró ponerse a la par de sus compañeros en los entrenamientos y se lo ve claramente mejorado. Será todo motivo de charla entre el 10 y Scaloni para determinar qué decisión tomar para el compromiso de este jueves, si ir de titular o ser suplente.

Este miércoles en la previa al partido, el entrenador se refirió justamente a la posibilidad de incluir a Messi y adelantó una charla con él. "Todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Hoy hablaré seguramente, porque es un día antes del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Así que antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él como para saber qué es lo que vamos a hacer mañana".

Luego, respondió si la elección del 9 entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez depende o no de la presencia del 10 por las características de cada uno. "No, nunca ha sido así. Cuando ha jugado Leo, ha jugado Julián, ha jugado Lautaro. Miramos las estadísticas. Sí o sí altera que no juegue Leo, esa es la realidad. Para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo", sentenció.

Finalmente, confirmó que la decisión será tomada en base a Ecuador. "Como siempre decimos, es partido a partido y el equipo se conforma de acuerdo al rival y sobre todo el momento en el que está. Esa siempre fue nuestra idea".