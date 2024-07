Mazazo para Brasil: la pésima noticia de cara al choque de cuartos ante Uruguay

La Selección de Brasil igualó ante su par de Colombia en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, por el grupo D, por lo que no pudo bajar a la Cafetera de la primera posición, relegándose a sí mismo a la segunda ubicación. Este detalle no es tal, porque debido a esto es que enfrentará a Uruguay en la instancia de cuartos de final, clasificado como primero del Grupo C.

Uruguay llegó por la tarde a Las Vegas (Nevada), donde siguió de cerca el partido y recibió la dura noticia de que enfrentará a Brasil, pero también celebró otro mazazo para la Canarinha: durante el partido fue amonestado Vinicius Jr, por lo que no podrá ser parte del equipo en ese partido.

El futbolista del Real Madrid sufrió una infantil amonestación. La jugada se produjo apenas en el minuto 7 de la primera mitad, en el medio campo, en una situación que no representaba peligro para Brasil. James Rodríguez capturó un rebote y le tiró un sombrero al delantero con su pierna zurda. Vinicius fue a su contacto pero golpeó la cara del colombiano con un manotazo. El árbitro lo apercibió durante el partido pero el 7 ya se lamentaba perderse el siguiente.

Más infantil resulta la primera de las dos amarillas que recibió, la que se produjo durante el primer tiempo del segundo partido ante Paraguay. Allí, un compañero suyo tuvo un cruce con con rival y la situación se tornó caliente. Sobre todo, porque en la jugada anterior Vinicius había intentado una bicicleta que enfado a los paraguayos. En el tumulto, lo fueron a buscar para recriminársela y el delantero no se quedó atrás. Fue sancionado con tarjeta para calmar la tensión.

Ahora, Brasil no podrá contar con Vinicius para el gran partido de los cuartos de final de la Copa América, que enfrentará probablemente a dos de los principales candidatos a quedarse con el título. El ganador, definirá la semifinal con el vencedor de Colombia-Panamá.