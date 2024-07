La tajante sentencia de Scaloni sobre si los arbitrajes benefician a Argentina: "Cualquiera puede escribir lo que..."

La Selección argentina se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa América, ante Ecuador, con el objetivo de dar un paso más hacia la defensa del título que logró el equipo de Lionel Scaloni en 2021. El DT encabezará la práctica de este miércoles en Houston, pero antes, brindó la conferencia de prensa característica del día previo al partido.

En ella, fue consultado por el rival, por la alineación, por la situación de Messi, por el balance de la primera fase y por otras cuestiones relacionadas al equipo. Uno de esos conceptos está relacionado con las críticas que recibe el arbitraje de la copa, a quien se lo acusa de beneficiar en este caso a la Selección argentina. Principalmente en las redes sociales.

Con contundencia, Scaloni defendió a los árbitros y descartó un favoritismo. "Ya con que me digas que es de las redes... Ahí cualquiera puede escribir lo que sea, estamos en este mundo ahora. Pero yo sería cuidadoso. También dijeron lo mismo en Qatar. Cuando uno gana la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando, yo no lo creo así. Soy el entrenador de la Selección y no lo creo así, pero puedo confirmar que un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Son seres humanos".

En ese sentido, luego defendió los arbitrajes en la Copa América. "Hay jugadas incluso con el VAR que son finas y acá no tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa como el fuera de juego automático donde es todavía más fina. Puede haber una equivocación, hablamos de milímetros. Pensar en que nos favorecen, no lo pensaría sinceramente. Sobre todo porque sigue estando el error humano más allá de que esté el VAR. Siempre para mí va a existir, más allá que esté el VAR. Lo

descartaría por completo", sentenció.

En esta ocasión, ante Ecuador en el NRG Stadium de Houston, Texas, el arbitraje estará encabezado por el uruguayo Andrés Matonte, que ya dirigió a Argentina ante Chile. En el VAR estará Leodán González, que fue el responsable del VAR en las semifinales de la Copa América 2021 ante Brasil.