El video de Messi en la práctica de la Selección argentina, en medio de las dudas por su titularidad

La titularidad o no de Lionel Messi sigue siendo el tema más relevante en la Selección argentina, en la previa a la gran cita por cuartos de final de la Copa América ante Ecuador en Houston. Sucede que el capitán sufrió una fuerte contractura ante Chile, que lo obligó a quedar marginado ante Perú en Miami.

Sin embargo, con el correr de los días de entrenamiento comenzó a dejar atrás la pequeña lesión y ya este martes se había entrenado a la par de sus compañeros. La práctica de este miércoles iba a ser trascendental porque el propio Scaloni lo confirmó antes: "Todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Hoy hablaré seguramente, porque es un día antes del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible".

Lo cierto es que el desarrollo del entrenamiento, que se llevó a cabo en el estadio del Houston Dynamo de la MLS, fue muy positivo para Scaloni. Si bien que no fue una práctica muy exigente pensando que está a 24 horas del encuentro, pero la novedad es que Messi pudo completarla nuevamente sin atenuantes junto con sus compañeros.

De hecho, el entrenamiento fue abierto a la prensa, por lo que las señales de televisión tuvieron acceso a registrar imágenes de la práctica, donde se lo vio a Messi integrando primero el tradicional "Loco" de calentamiento, luego ejercicios de coordinación, potencia y velocidad. También se lo retrató rematando al arco. En todos los casos, reaccionando sin inconvenientes y hasta con un semblante muy alegre.

La charla con Scaloni se produjo posteriormente y si bien aún no hay confirmaciones sobre la decisión final, hay buenas expectativas pensando en el armado del equipo de la Selección argentina ante Ecuador. En caso de que esté presente Messi, resta saber si se mantiene en el 11 Ángel Di María o si ingresará en su lugar y el Fideo será suplente.