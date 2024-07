La honestidad brutal de Gustavo Costas al definir el 2-1 de Racing ante Unión

Racing consiguió una victoria muy importante ante Unión y se mantiene a tiro de Huracán en la lucha por la Liga Profesional. La Academia, de igual manera, estuvo lejos de mostrar su mejor versión y Gustavo Costas realizó una fuerte autocrítica al respecto en la conferencia post partido. “Nos costó, no hicimos un buen partido. Para nada. No pudimos jugar como queríamos”, reconoció.

Luego, en la misma línea, agregó: "Sufrimos, pero Arias no tocó la pelota; la única de peligro de ellos fue la que dio en el travesaño. Tuvimos siete llegadas netas y no pudimos convertir. Después, nos pusimos nerviosos, ansiosos, y no tuvimos un partido bueno en lo individual, en los uno contra uno".

“En el segundo tiempo nos costó muchísimo. Ellos nos manejaron la pelota y pusieron dos delanteros que trabajan muy bien la parte física. Jugamos contra un rival que venía arriba nuestro, que sabe a lo que juega, le había ganado a Boca... No me voy contentísimo. Pero en otro momento a este partido lo perdíamos o empatábamos”, aseguró.

Luego se quedó del estado del campo de juego: "No quiero poner excusas. Nosotros jugamos tres partidos en una semana, y ahora con arena... Quieras o no, a eso lo sentimos muchísimo", y para cerrar se refirió al regreso de Juanfer Quintero: "Necesita minutos de fútbol. No estaba al 100% en lo físico, por eso decidimos que Johan entrara en el segundo tiempo".

Para cerrar, le preguntaron acerca del mercado de pases y contestó que aún pretende un refuerzo más, No dijo en qué puesto, pero se trata de un centrodelantero. "Necesitamos en una posición más, pero no tenemos nada confirmado ni por sí ni por no". Racing alcanzó los 16 puntos en la tabla y se ubicó segundo en la tabla, a tan solo dos unidades debajo de Huracán.