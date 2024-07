La condición de Demichelis para hablar post despedida de River y una fuerte frase: “Hoy volví a ser…”

Luego de una jornada por demás especial, Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico, quien dirigió ante Sarmiento de Junín su último partido al frente del primer equipo de River, se presentó ante los micrófonos tras la victoria por 1-0 gracias golazo de Franco Mastantuono.

Micho, que estuvo emocionado de principio a fin, se retiró del campo de juego luego de saludar uno por uno a sus dirigidos y de aplaudir desde adentro del campo de juego a los cuatro costados del estadio Monumental. Incluso, el exdefensor realizó un pedido de disculpas hacia las tribunas.

En esta ocasión, Demichelis puso una condición especial a la hora de hablar ante los medios. El director técnico no aceptó preguntas y fue él quien habló ininterrumpidamente de principio a fin. "Ayer le decía a los chicos que allá por 2015 recordaba las palabras de Gerardo Martino, quien en la Copa América de ese año me dijo que disfrutara mis últimos momentos como jugador porque iba a ser un gran entrenador. Manuel Pelegrini, me dijo lo mismo en mis últimos años", comenzó en su relato.

"Fui, soy y seré siempre un hincha de River. Fue un verdadero placer y estaré eternamente agradecido".



?? Martín Demichelis ?????? pic.twitter.com/0XmEmykExz — River Plate (@RiverPlate) July 29, 2024

"Después me tomé seis años para inspeccionar, para descubrir, debatir y prepararme de verdad. Para lo que no me preparé, y me quedó ese item pendiente, fue para este tipo de despedidas como la que tuve ayer con los jugadores. No me preparé ningún tipo de monólogos, quiero ser lo más genuino posible", añadió Demichelis".

Posteriormente, el ahora ex DT de River, contó: "Le prometí a mi mujer que iba a sonreir y ser feliz. Hoy volví a ser feliz. Sepan que fui, soy y seré siempre un hincha de River. River es tan grande que está por encima de todos los nombres. A pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba extremadamente confiado en los jugadores y en que necesitábamos solo un partido para hacernos mejores y cambiar las energías, creo que es lo mejor para todos".

"Van a cambiar las energías, va a haber una sinergia entre gente, cuerpo técnico y jugadores. Fue un verdadero placer. Estaré eternamente agradecido. Me tocó vivir la decisión más grande y difícil de la historia de esta institución. No solo por quien se fue sino por la transición de un grupo de jugadores que le había dado tantísima gloria a la institución. Me vine a hacer cargo con muchísimas ganas y dedicación", sentenció Demichelis.