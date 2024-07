El emotivo spot de la Municipalidad de San Nicolás dedicado a Messi, tras su promesa de visitar la ciudad

Para noviembre del 2017, Lionel Messi se preparaba para participar con la Selección argentina de un amistoso ante Rusia, de cara al Mundial que se iba a jugar al año siguiente en ese mismo país. Tres años atrás, el 10 perdió junto al equipo de Sabella su primera final mundial en Brasil y venía de caer en otras tres finales de Copa América.

En plena concentración en Moscú antes de ese amistoso, el 10 ofreció una entrevista en la que se mostró ilusionado con obtener la Copa del Mundo. El periodista (por entonces de TyC Sports) Martín Arévalo apeló a su lado creyente para ofrecerle hacer una promesa en conjunto: caminar de Rosario a San Nicolás (hasta la Catedral de esa ciudad) en caso de ser campeones del mundo.

La historia es conocida. Messi no fue campeón en Rusia pero sí en Qatar y la promesa sigue teniendo validez. Sobre todo luego de que en la previa a la Copa América que terminó obteniendo en Estados Unidos, ofreció nuevamente una entrevista con el mismo periodista, que le recordó la promesa. Lejos de evadirlo, el capitán asumió su compromiso: "La tenemos que cumplir, las promesas se cumplen. Va a ser difícil, pero hay que cumplirla".

Ahora, el tema volvió a estar en el centro de la escena cuando la Municipalidad de San Nicolás, a la expectativa de su posible visita, estrenó un spot publicitario con el objetivo de mostrar la ciudad de manera turística y hacer foco en algunos ejes de la cuestión. Lo hizo con un muy emotivo relato en la que la narradora es una voz femenina que personifica a la propia Municipalidad.

En el relato, cuenta: "Hola Leo, estoy acá, a 60 kilómetros de tu casa. Nunca me animé a hablarte, hasta que un día vos hablaste de mí. Cuando te escuché prometer ante el mundo que si salíamos campeones venías hasta acá, no me pude contener: mi vida cambió. Desde ese día te veo en todos lados tratando de pasar desapercibido. En ese momento empecé a prepararme: construí un estadio para que te sientas como en casa, acomodé el jardín para mostrar mis mejores vistas y, por las dudas, todos los días me visto con lo mejor que tengo".

Continuando con el relato, prosiguió: "Tengo que confesarte que cada domingo salgo a buscarte entre la multitud porque la fe no la pierdo y me sigo preparando para que cuando llegues sientas que realmente te estaba esperando como nunca esperé a nadie en mi vida".

Ya sobre el cierre del video y ya en texto y no con la voz en off, el spot envía un mensaje directo a Messi: "Te esperamos Leo. Cuando puedas y como vos quieras".