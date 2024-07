Video revelador: el penal que reclamó todo San Lorenzo ante Huracán

Tras finalizar la Copa América 2024, volvió el fútbol de Primera División en Argentina. En esta fecha 6 de la Liga Profesional, tuvimos uno de los platos fuertes del campeonato con una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del país: San Lorenzo contra Huracán. Fue empate 1-1 en el Pedro Bidegain con goles de Gastón Campi para el local y de William Alarcón para la visita.

Como no podía ser de otra forma en este tipo de partidos, no faltaron las polémicas. El arbitraje de Nicolás Ramírez no estuvo exento de quejas. Todo lo contrario, fue bastante discutido por los dos equipos. Una de las jugadas que más repercusiones generó fue sobre el final del encuentro, cuando Campi envistió con sus pies a Walter Mazzantti y provocó que el hombre del Globo terminara con la rodilla lastimada y ensangrentada. Sin embargo, hubo otra situación que generó bastantes protestas del otro lado, mucho más temprano.

A los 5 minutos del primer tiempo, tras un córner a favor, todo el Ciclón reclamó un penal por una mano de Lucas Souto en el área tras un control fallido de Cristian Tarragona. Ramírez no cobró nada en principio y no cambió de parecer tras la revisión del VAR. Si bien en las imágenes de la transmisión oficial no se vio con claridad la posición del brazo del 4 quemero, un video grabado con una cámara desde atrás del arco que circuló en redes sociales despeja las dudas.

Mirá el video

En el fragmento se puede observar claramente cómo el brazo de Souto estaba separado de su cuerpo cuando le impacta el balón, aumentando el volumen del mismo y desviando la trayectoria. Más allá de la intención o no, lo cierto es que no estaba en una posición natural, por lo que, de haber sido cobrado, podría haber cambiado el desarrollo del partido.

Con el 1-1 final, ya es la cuarta igualdad consecutiva en el clásico, un cruce que viene con balance más que parejo con 8 igualdades en los últimos 11 encuentros, un triunfo para los de Boedo y dos para los de Parque Patricios. Mientras que San Lorenzo continúa sin ganar en esta Liga Profesional 2024 y se ubica en el puesto 26 de 28 con apenas 2 puntos, Huracán se quedó momentáneamente con la punta, sumando 14 unidades y a la espera de los partidos de Talleres y Unión, los únicos que podrían sobrepasarlo.