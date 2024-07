Qué dijo Maravilla Martínez tras el sugestivo mensaje que dio en redes

Luego de una semana polémica en torno a los rumores que hablaban de una posible salida de la institución, y de su disconformidad con los directivos tras la negativa de actualizar su contrato, Maravilla Martínez saltó al campo de juego como si nada hubiese ocurrido.

El delantero de Racing, que ante Godoy Cruz sumó su tercer tanto en la Liga Profesional, enfrentó los micrófonos y demostró su alegría por la victoria obtenida ante el Tomba: "La verdad que es lindo arrancar ganando con nuestra gente, lo veníamos necesitando porque no terminamos de la mejor manera".

"Si no fuera por el equipo no tendría tantos goles. Hoy tuvimos muchas situaciones de gol, en el segundo tiempo tuve algunas chances", añadió Martínez, quien a lo largo de la Copa de la Liga convirtió 12 goles y peleó hasta la última fecha el liderazgo de la tabla contra Miguel Borja, quien terminó con 13.

En cuanto a la opinión de los hinchas de Racing sobre los rumores en las redes, contó: "Fue diferente lo que se vivió. Se me puso un poco la gente en contra en algunas publicaciones. Yo siempre agradecido al club por la oportunidad que me dio. Cada vez que entro o salgo de un partido la gente me aplaude, estoy muy agradecido".

Para finalizar, Martínez sentenció: "Desde el primer día que vine me comprometí con el club. Si aparece algo que le sirva al club para una compra, hablé con el presidente y me dijo que estaba dispuesto y nos podíamos ir. Todavía queda todo agosto para ver si sale algo. Mientras tanto sigo comprometido y entrenando para salir campeón".