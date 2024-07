La decisión de la Conmebol con Bielsa tras sus fuertes críticas a la organización de la Copa América

Sin duda uno de los episodios más destacados de la Copa América 2024 fue lo que sucedió tras el partido entre Uruguay y Colombia por las semifinales. El enfrentamiento que se desató entre los jugadores charrúas y los hinchas cafeteros despertó reacciones de todo tipo. La que más repercusión levantó fue la de Marcelo Bielsa tras conocerse la posibilidad de que los futbolistas pudieran ser severamente sancionados.

En una acalorada conferencia de prensa en la que comenzó criticando el operativo de seguridad por poner en riesgo la seguridad de las familias de sus dirigidos, el Loco estalló finalmente contra la prensa y la organización en general del torneo. El estado de los campos de juego y el accionar de la Conmebol fueron el foco principal del enojo.

Las críticas que había hecho Bielsa a la Conmebol

Algunas de sus frases más destacadas fueron: "Le tengo mucho miedo a las venganzas deportivas. Acá el mensaje fue no podemos defender a tu familia y no podemos permitirle huir. ¿De qué sanción me hablan?"; "No se puede seguir engañando con que las canchas están perfectas. La jefa de campo de juego, que conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace, hizo una conferencia de prensa para decir que es algo visual"; "Todas las mentiras que han ido diciendo de que las canchas están perfectas, o los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, esto es una plaga de mentirosos".

Ante semejantes dichos que dieron la vuelta al continente, el máximo ente del fútbol sudamericano finalmente se expidió. La Conmebol le comunicó este martes vía correo electrónico a la Asociación Uruguaya de Fútbol que le abrió un expediente disciplinario a Bielsa. Por lo tanto la AUF deberá comenzar organizar el proceso de defensa del DT argentino.

Además, la Selección uruguaya tiene plazo hasta el 1 de agosto para presentar los descargos por los jugadores involucrados en los incidentes con la hinchada de Colombia. Los nombres comprometidos son Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Santiago Mele, Emiliano Martínez, Matías Viña, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, José María Giménez, Mathías Olivera y Ronald Araujo, siendo los últimos cuatro los más complicados en la investigación que llevan a cabo desde Conmebol.