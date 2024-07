Los detalles del escándalo de Boca con los refuerzos inhabilitados por la Conmebol

A horas del duelo de 16vos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors se vio sacudido por una demoledora noticia. La Conmebol no le habilitó la incorporación de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, los cuatro refuerzos que habían llegado en este mercado de pases de invierno para suplir las ausencias de Kevin Zenón, Cristian Medina y Equi Fernández por sus convocatorias a los Juegos Olímpicos.

La razón que dio el máximo ente del fútbol sudamericano es que la lista de buena fe con los cuatro cambios de nombres fue entregada con una hora de demora. El plazo final para presentar los papeles era el pasado viernes 12 de julio hasta las 18.00 en las oficinas de Asunción, Paraguay. Según el comunicado oficial que emitió el club, la demora se debió a "una cuestión de diferencia horaria entre los dos países".

El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de… pic.twitter.com/Dr6p4azjwy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2024

Lo que llama la atención de esta versión es que en el país vecino el huso horario está retrasado una hora respecto de Argentina. Es decir, que desde Boca tenían una hora de ventaja, por lo que la justificación, bastante endeble per se, no tendría sustento lógico. El verdadero motivo de semejante error administrativo, por no decir negligencia, se tiene que corresponder indefectiblemente con otra cuestión.

Según indagó Ramiro Scandolo, periodista deportivo del diario Olé, el presidente del club, Juan Román Riquelme, estaba esperando hasta último momento para cerrar una quinta incorporación: Federico Vera. Sin embargo, las negociaciones con Unión de Santa Fe, club dueño del pase del lateral derecho, se estiraron demasiado, por lo que el Consejo de Fútbol decidió emitir la lista de buena fe solo con los cuatro refuerzos. Pero lo hicieron demasiado tarde.

Es importante destacar que todas las decisiones administrativas de Boca deben ser siempre aprobadas por el mismo Riquelme o, en última instancia, por su hermano Cristian ('Chanchi'). Por lo tanto, el presidente tenía que estar al tanto de todo lo que sucedió. Habrá que ver si desde el club deciden emitir un nuevo comunicado con una nueva versión, teniendo en cuenta que la que habían expedido es insostenible. Lo concreto por ahora es que Diego Martínez tuvo que descartar el equipo que planificó durante un mes de pretemporada y reformular todo a pocas horas de los playoffs de la Sudamericana.