El festejo “íntimo” de Scaloni con su esposa tras el bicampeonato de América con la Selección

La Selección argentina es campeona una vez más. Venció 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024 con gol de Lautaro Martínez en la prórroga y consiguió de este modo su cuarto título en cuatro años y su decimosexto a nivel continental. Un logro más para una de las camadas más exitosas de la historia.

La clave para obtener tantos triunfos, más allá de la cuestión deportiva, en la que demostraron sobradas facultades, es la unión que tiene el equipo a nivel grupal. No son solo compañeros: son amigos, son familia. Y no se limitan únicamente a relacionarse entre los mismos jugadores, sino que incluyen siempre en el día a día a sus seres queridos. El entrenador y cabecilla de la Scaloneta no es la excepción.

A pesar de su postura habitualmente estoica, Lionel Scaloni también se da espacio para los momentos íntimos y emotivos. En esta oportunidad, se tomó el tiempo de pasar unos cuantos minutos en compañía de Elisa Montero, su esposa y compañera de vida desde hace más de 16 años. Las cámaras de televisión los captaron juntos en el campo de juego tras finalizar el partido.

Mirá el video

El DT de Argentina y su pareja se conocieron en 2008 en Mallorca, en su época de jugador cuando recién llegaba para vestir la camiseta de los Bermellones. Montero es oriunda de la ciudad española y logró cautivar de tal manera al pujatense, que hoy en día continúan viviendo allí.

Juntos tuvieron dos hijos: Ian, el primogénito, nacido en 2012, y Noah, del 2016. Scaloni, al igual que lo hizo tras ganar el Mundial de Qatar 2022, también disfrutó festejar con ellos la obtención de esta Copa América. En esta ocasión, los tres hicieron una suerte de "vuelta olímpica" por el Hard Rock Stadium de Miami bajo la ovación de la hinchada argentina.