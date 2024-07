Paraguay quiere reemplazar a Garnero con un DT argentino que está con trabajo

La Selección de Paraguay está pasando por un muy mal momento futbolístico. No solo no la vienen acompañado los resultados recientes, sino que hace más de una década que no levanta cabeza. Luego de su gran participación en Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos de final, y su segundo puesto en la Copa América 2011, ambos bajo la dirección técnica del Tata Martino, los Guaraníes miraron desde afuera los últimos tres mundiales y no volvieron a tener una actuación destacada en el torneo continental más allá del cuarto puesto en la edición 2016.

La temprana eliminación en la fase de grupos de Estados Unidos 2024 sin sumar unidades determinó el final del breve ciclo de Daniel Garnero, quien apenas dirigió 10 partidos al frente de la Albirroja. Con apenas 5 puntos y un único gol a favor en seis fechas disputadas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, la Asociación Paraguaya de Fútbol busca un nuevo entrenador que les permita volver a soñar con la clasificación y ya tiene un candidato.

Se trata de Gustavo Alfaro, quien actualmente tiene a su cargo a la Selección de Costa Rica y a quien enfrentaron en el último encuentro del Grupo D, con victoria por 2-1 para los centroamericanos. Si bien tampoco logró la clasificación a cuartos, tuvo una sólida y respetable actuación rescatando un histórico empate ante Brasil y manteniéndose con chances de pasar de fase hasta el final en una zona muy complicada.

Gustavo Alfaro es el apuntado por la APF. (Foto: archivo)

Lechuga agarró las riendas del combinado tico en 2023 con el objetivo de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. De hecho, tiene contrato por más años de lo que dura el ciclo mundialista. Su trabajo hasta el momento viene siendo bien valorado y los costarricenses pretenden que permanezca en su puesto. Sin embargo, la APF está dispuesta a pagar el monto completo de la cláusula de salida para poder llevárselo a sus tierras.

Si llegara a concretarse su contratación, Alfaro se convertiría en el cuarto entrenador argentino consecutivo en dirigir a Paraguay. Los anteriores fueron Eduardo Berizzo, Guillermo Barros Schelotto y Garnero, los tres en un período de cinco años entre 2019 y 2024. Además, se destacan otros compatriotas que estuvieron al frente de la Albirroja en los últimos tiempos, como Martino de 2006 a 2011 y Ramón Díaz de 2014 a 2016.