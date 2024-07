Cómo está Luis Advíncula en Boca a una semana del partido ante Independiente del Valle

Diego Martínez comienza a delinear el equipo que va a parar en Boca pensando en el encuentro ante Independiente del Valle, vital por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, en el que no podrá contar con al menos cuatro futbolistas del equipo titular, específicamente los cuatro volantes. Zenón Medina y Equi Fernández viajarán a los JJ.OO. y Pol Fernández está suspendido.

Sin embargo, puedo haber una quinta baja si se considera al lateral derecho Luis Advíncula como parte del 11 ideal de Martínez. El futbolista peruano viajó con su Selección a la Copa América, pero para su desgracia, en la primera fecha de Perú ante Canadá, sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles y no pudo continuar jugando en todo el torneo. La Bicolor se marchó en primera ronda y el lateral regresó a Buenos Aires.

Sin embargo, la lesión aún le impide participar de los entrenamientos con normalidad. Por el contrario, se mantiene haciendo trabajos de gimnasio, no a la par de sus compañeros. Sin embargo, este miércoles (a una semana del partido en la altura de Quito) le trajo una buena a Diego Martínez.

Sucede que más allá de los trabajos en el gimnasio que habitualmente hace, este miércoles sumó tareas de campo en las que se lo vio trotando, lo cual es una clara muestra de de evolución, pensando en el miércoles que viene. Martínez piensa en esperarlo hasta el último día.

La alternativa es Nicolás Figal. Justamente el otro jugador que se encuentra entre algodones en el plantel. El ex Independiente arrastra una lesión en el tobillo y aún no puede sumarse a la par de sus compañeros a la práctica. Martínez también deberá esperarlo en caso de que no pueda llegar Advíncula. Mientras tanto, Boca acelera por un futbolista en ese puesto. Federico Vera es el indicado.