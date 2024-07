La llamativa respuesta de Gareca sobre el polémico arbitraje en la eliminación de Chile: "Me pareció..."

La temprana eliminación de la Selección chilena en la Copa América 2024 aún mantiene sacudido al país trasandino. Si bien se sabía de antemano que no eran favoritos y que el equipo está en pleno proceso de renovación y rearmado, se esperaba que llegaran al menos a los playoffs. Sin sumar victorias ni goles, el plantel ya regresó a sus tierras. Allí, Ricardo Gareca habló acerca de lo sucedido en Estados Unidos.

El entrenador no había tenido oportunidad de expresarse oficialmente tras el partido contra Canadá por la sanción que le aplicó la Conmebol. Sin embargo, al arribar al aeropuerto de Santiago, fue abordaron por periodistas locales, quienes le consultaron por la actuación del combinado nacional. "No fue lo que fuimos a buscar, fuimos a buscar la clasificación y no se dio, apenados porque teníamos muchas expectativas", se lamentó el Tigre.

"Hubo rendimientos buenos, el equipo está sólido en líneas generales, hemos recibido pocos goles; nos ha costado más que nada el hecho de no poder ganar, pero el equipo se mostró sólido y es un punto para destacar", quiso rescatar Gareca como algo positivo. Sin embargo, tampoco fue autocomplaciente: "Eso no nos conforma, lógicamente necesitamos hacer goles, se necesitan hacer goles para ganar", reconoció.

Respecto de la falta de gol, hizo un análisis acerca de cuál fue la falla de sus dirigidos: "Hicimos todo lo posible, pero nunca nos encontramos, por lo menos de lo que habíamos insinuado en los partidos anteriores; nos costó generar, fueron partidos muy disputados, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas".

Chile quedó eliminada en primera fase de Copa América por primera vez desde 2004. (Foto: @laroja)

A su vez, hizo una ligera mención acerca de los arbitrajes, tema en el que la Federación de Chile hizo mucho énfasis. "Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto", opinó acerca de lo acontecido en el duelo ante los canadienses. Y sobre la rápida expulsión de Suazo, a los 27 minutos del primer tiempo, puntualizó: "Me pareció una carrera en velocidad de dos jugadores, era muy factible el choque, pero se tiene que juzgar la intención, no me pareció la mejor decisión en ese aspecto por todo lo que se jugaba, por el tiempo que transcurría el partido. No hubo una agresión que uno pueda interpretar y en ese sentido me pareció apresurada".

Sin embargo, llamativa no hizo una referencia a la roja omitida para Bombito por un codazo a Rodrigo Echeverría, que hasta incluso la Conmebol admitió, al publicar los audios, que fue un error del árbitro colombiano Wilmar Roldán y del VAR.

La Roja volvió a quedar afuera en fase de grupos de una Copa América por primera vez en 20 años (la última vez había sido en la edición 2004) y es la primera vez que no convierte goles desde 1917. Acerca del bajo rendimiento y las lapidarias estadísticas, Gareca fue contundente: "En cuanto la autocrítica, puntualmente, somos los máximos responsables. Somos los que mostramos una idea de juego, confeccionamos el equipo y los cambios, entonces tenemos una gran autocrítica en ese aspecto", sentenció.