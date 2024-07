La gran noticia que está por confirmar Independiente en medio de las inhibiciones

La llegada de Julio Vaccari a Independiente renovó la ilusión de los hinchas y, con el correr de los días, comienzan a confirmarse buenas noticias. Una de las prioridades del DT es extender el vínculo con Rodrigo Rey y esto está muy cerca de ocurrir. El contrato actual del arquero es hasta el 31 de diciembre y restan detalles para que se concrete.

Rodrigo Rey seguirá en Independiente.

El ex Godoy Cruz, de 33 años, podría estampar su firma este martes si llegan con los tiempo y esto es algo que generará un importante alivio en el club ya que si no lograban un acuerdo, podría negociar con cualquier club para marcharse libre. De igual manera esto no era una posibilidad para uno de los capitanes del equipo, quien había expresado el deseo de seguir.

Rey llegó al Rojo a principios de 2022, de Gimnasia La Plata, y se adueñó del arco de Independiente. Lleva disputados 66 partidos en la entidad de Avellaneda y ha sido clave para sostener al equipo en situaciones extremas. Las próximas horas, entonces, serán clave para sellar la renovación y hacerla oficial.

Consumada la eliminación Chile en la Copa América, en Independiente aguardan novedades sobre el futuro de Mauricio Isla. El lateral derecho de 37 años fue convocado para incorporarse esta semana a la pretemporada a pesar de que hace seis días avisó que no va a volver al club.

El marcador de punta tiene contrato hasta el 31 de diciembre y, si bien lo quiere Colo Colo, para marcharse ahora tendrá que pagar una cláusula de 600.000 dólares.