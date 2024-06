Atenta, AFA: el deseo de Pato Fillol con las tres generaciones que fueron campeonas del mundo

Ubaldo Matildo Fillol es, sin lugar a dudas, palabra autorizada a la hora de hablar sobre la Selección argentina. El arquero, que fue clave en la obtención de la primera Copa del Mundo de nuestro país, dialogó con el sitio Bolavip y habló de todo. También se animó a enviarle una propuesta a las autoridades de la AFA.

Para comenzar, el histórico arquero manifestó: “Hay muchas nuevas generaciones que no nos vieron. Pero, ¿para qué sirvió lo de Qatar? La tercera Copa del Mundo. Y la nueva generación dice ‘¿cómo fue la primera? ¿Y cómo fue la segunda?’. Nos vino bien. Nos vino bien un poco de mimo a esta altura también. Está bueno”.

El campeón del mundo reconoció su deseo de reunirse con aquellos que conquistaron la máxima cita mundialista.

“Sería algo muy lindo que se junten las tres selecciones campeonas. Yo más de lo que dije no puedo hacer. Qué voy a organizar yo una cena para los 3 campeones del mundo, ja. ¿Sería emocionante? No sé si tan emocionante para los chicos nuevos de Qatar. Pero sí para nosotros, 78-86, sería algo muy lindo. Sería algo muy lindo”, añadió Fillol.

Al ser consultado sobre los dichos de Rodrigo De Paul, quien había asegurado que los campeones de Qatar 2022 eran los mejores de la historia de la Selección, expresó: "No, no. Se lo atribuyo a la parte emocional de él. Ser campeón del mundo es un privilegio, no es para cualquiera. Su juventud y todo eso. Yo no vi nada de maldad. Por eso en su momento yo dije ‘no nos lastimemos’. Yo tengo un concepto muy fuerte: no digas que sos el mejor, no digas que sos único. Hay alguien que es más sabio que nosotros, que es el tiempo. El tiempo te va a demostrar si fuiste el mejor o no. No hay ningún tipo de duda".

Para finalizar, sobre esta temática, Fillol infló el pecho al asegurar que la generación del 78 fue la primera en alzar la Copa del Mundo: "Tenemos un plus pequeño nosotros: fuimos los primeros. Es un plus pequeño, pero plus al fin".