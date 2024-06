Messi reveló cómo se llama el grupo de WhatsApp que tiene con Neymar y Luis Suárez

En la previa del comienzo de la Copa América, Lionel Messi habló de muchos temas relacionados al Inter Miami, a la Selección argentina, si jugará el Mundial de 2026, detalles de su vida privada, entre otros. Uno de los que más llamó la atención de todo lo que reveló el 10 argentino es el nombre que tiene el grupo de WhatsApp que comparte junto a Neymar y Luis Suárez.

Los tres jugadores lograron ganar la Champions League del 2014 formando la icónica "MSN". Los rivales ya sabían que iban a recibir goles cuando estaban ellos en frente, ya que el nivel que tuvieron cuando estuvieron juntos en el Barcelona fue increíble. Formaron una gran relación que hasta el día de hoy mantienen charlando en el grupo de WhatsApp que creó el propio Neymar.

Messi durante la entrevista en Infobae. (Foto: Infobae)

"Creo que Neymar puso 'sudaca' o algo así, porque está armado... desde Barcelona y cuando jugábamos juntos y quedó y creo que en un momento lo armó, puso 'sudaca' y quedó", afirmó el astro argentino sobre la intimidad del grupo que comparten los tres. Hoy sigue compartiendo equipo con Luis Suárez en el Inter Miami y ambos se llevan muy bien. Sin dudas será una relación que perdurará cuando cuelguen las botas en su momento.

Con Neymar también mantiene esa misma amistad, pero al estar en Arabia Saudita no pueden verse, aunque sí el brasileño aseguró que hablan con gran frecuencia: "Estamos lejos, pero hablamos mucho. Incluso ayer me mandó un mensaje, pero estamos contentos, estamos felices el uno por el otro. Por el título me mandó un mensaje cuando ganamos acá también. Hablé con él, es un gran tipo, es un gran espejo para mí, es un gran ídolo. Además de ser ídolo, es un amigo que tengo y hablamos mucho”.

No solo reveló el nombre de este grupo Lionel, sino que también contó detalles del grupo que tiene junto a sus compañeros de la Selección argentina. "Campeones del mundo", reveló con respecto al nombre del grupo de WhatsApp. Además, contó que Leandro Paredes y otro de los referentes son los administradores.