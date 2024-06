La fuerte advertencia de Alcaraz a horas de la final de Roland Garros ante Zverev: “Me veo…”

Carlos Alcaraz volvió a protagonizar un apasionante encuentro contra Jannik Sinner. Ambos son los grandes líderes de esta nueva época y lo demostraron dando un enorme espectáculo en la Philippe-Chatrier. El español estaba un set abajo luego del tercer parcial, algo que lo dejaba sin margen de error, pero lo terminó revirtiendo y pasó a su primera final de Roland Garros tras ganar por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3.

El español se impuso frente al italiano en poco más de cuatro horas de juego. Una vez terminado el match, tuvo fuerzas para mostrarse ganador de cara a la final que jugará contra Alexander Zverev. "Las finales no se juegan, hay que ganarlas. Hay que verse ganador y no dudar de ello. Al final, en mi cabeza me veo levantando el trofeo. Debo dar el 100%", aseguró ante los micrófonos de ESPN.

Alcaraz y su festejo para meterse en la final de Roland Garros. (Foto: archivo)

Sobre el gran partido que jugó contra Sinner, quien será número 1 del mundo a partir de la próxima semana por primera vez en su carrera, Alcaraz confesó que ha sido su rival más duro: “Los partidos más difíciles que jugué en mi corta carrera han sido contra Jannik. Espero jugar muchos más partidos como este contra él”.

En la recta final del partido y después de estar casi dos semanas sin descanso, el cansancio se siente y Alcaraz ha sabido como contrarrestarlo: "Yo estaba acalambrado, él también, así que los dos tuvimos que luchar. Sé que en estos momentos hay que estar tranquilo y seguir adelante porque el calambre se va a ir. Tienes que estar peleando, intentando acortar los puntos”.

Ahora deberá medirse en la final contra Alexander Zverev, que derrotó al noruego Casper Ruud en cuatro sets. El alemán (N° 4 del mundo) lidera el historial frente al español por 5-4. El partido de este domingo será el segundo en Roland Garros, el anterior se lo quedó Zverev. A favor de Alcaraz, la única final que tuvieron entre sí quedó de su lado al vencerlo en dos sets en el Masters 1000 de Madrid.