Inter le ganó a Delfín y Boca ya conoce su destino

VEEEEEEEEEEEEEEEENCE O INTERNACIONAAAAAL! NA NOSSA TERRA, COM FESTA DO NOSSO POVO! uD83DuDC9A?uD83DuDC9B



Com gol de Lucas Alario, Clube do Povo vence o Delfín-EQU por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, e avança para os playoffs da @sudamericana. uD83DuDC4FuD83DuDE4F



uD835uDC15uD835uDC00uD835uDC0CuD835uDC0EuD835uDC12, uD835uDC02uD835uDC0EuD835uDC0BuD835uDC0EuD835uDC11uD835uDC00uD835uDC03uD835uDC0E! uD83CuDDE6uD83CuDDF9uD83DuDD25 pic.twitter.com/8MLUFK2uRR