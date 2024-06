Messi reveló cuándo fue al psicólogo y cómo repercutió eso en su vida: "Era muy..."

Lionel Messi, quien se encuentra en Estados Unidos junto a sus compañeros de la Selección argentina, brindó una entrevista ante los micrófonos de Infobae. En la misma, el capitán de la Albiceleste, quien se prepara para disputar una nueva edición de la Copa América, no dejó tema sin tocar.

El nivel de exposición al cual se acostumbró desde una muy temprana edad no es para cualquiera. Las presiones, sobre todo la que sufría años atrás con la camiseta del seleccionado nacional, lo llevaron a forzar su mente al máximo para abstraerse de las críticas y enfocarse en lo que mejor sabe hacer.

En este contexto Messi fue consultado sobre si, en algún momento de su exitosa carrera como futbolista de elite, acudió al psicólogo para liberarse de los flashes que lo rodean tanto dentro como fuera de los límites del campo de juego.

“Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo. Después dejé y no fui más. Pero la vez que fui me hizo bien. Me ayudó”, soltó el actual 10 del Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

"Tengo a varias personas para contarle sobre mis problemas: tengo a mis amigos, mi familia, a Antonela. De grande fui cambiando mucho eso. El psicólogo me ayudó y fui compartiendo mucho más lo que me pasaba y me fui abriendo mucho más con mi gente", sentenció Messi sobre sus pilares en la vida diaria.